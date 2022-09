Nghệ An: Bắt nhóm thiếu niên trộm cắp tiền công đức đền, chùa và nhà thờ

Ba đối tượng đột nhập tại các đền, chùa và nhà thờ để trộm cắp tiền trong két sắt, hòm công đức, gồm: Trần Văn Đàn, Trần Hải Đăng và Phan Văn Thịnh (đều SN 2007, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Trước đó, liên tiếp từ các ngày 25 đến 28.8.2022, Công an huyện Nam Đàn nhận được tin báo mất cắp tại một số chùa và nhà thờ như chùa Đức Sơn, thuộc khối Nam Bắc Thung, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn; nhà thờ thuộc giáo xứ Thượng Nậm, xã Hồng Long, huyện Nam Đàn; nhà thờ giáo xứ Vạn Lộc, thuộc xóm Đại Lộc, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn; nhà thờ Quy Chính, thuộc khối Quy Chính, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn bị kẻ gian đột nhập vào lấy trộm tiền trong két sắt (hòm công đức). Tổng số tiền bị mất trộm tại bốn địa điểm nói trên khoảng 20 triệu đồng.

3 đối tượng thiếu niên bị bắt cùng tang vật trong chuyên án

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nam Đàn đã khẩn trương tiến hành công tác bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu chứng cứ, tổ chức xác minh điều tra. Nhận thấy hành vi của các đối tượng trộm cắp tài sản của 4 vụ nêu trên có cùng phương thức, thủ đoạn và gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, Công an huyện Nam Đàn đã xác lập chuyên án mang bí số 822T để huy động lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh làm rõ, bắt giữ các đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi xác lập chuyên án, Công an huyện Nam Đàn sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhận định các đối tượng là người trên địa bàn. Đầu tháng 9.2022, Công an huyện Nam Đàn đã huy động nhiều CBCS vào cuộc xác minh, điều tra, truy tìm dấu vết từ khắp các xã trong huyện. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 4.9, Công an huyện Nam Đàn đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Trần Văn Đàn, Trần Hải Đăng và Phan Văn Thịnh. Tại cơ quan điều tra, các đối tương khai nhận, lợi dụng giữa trưa và ban đêm, các nhà thờ, nhà chùa, đền không có người trông coi nên đã đột nhập vào dùng kìm cộng lực cắt khóa, dùng đèn pin loại nhỏ để chiều sáng, lấy 1 móc sắt để móc tiền trong két sắt ra, két nào không lấy được thì khiêng cả két đi ra xa rồi phá lấy tài sản. Ngoài 4 vụ nói trên, nhóm đối tượng còn khai thêm 8 vụ trộm khác cùng ở các nhà thờ, đền, chùa trong huyện.

Hiện Công an huyện Nam Đàn đang tạm giữ các đối tượng, thu hồi các vật chứng, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: PHẠM NGÂN

Nguồn tin: Báo Văn hóa