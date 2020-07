Nghệ An (Bài 1): Trạm trộn bê tông Dầu Khí hoạt động không phép, vi phạm nghiêm trọng Luật bảo vệ môi trường

Xem VIDEO: Trạm trộn bê tông Dầu Khí hoạt động không phép, vi phạm nghiêm trọng Luật bảo vệ môi trường

Từ sản xuất gây ô nhiễm môi trường

Trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng dầu khí Nghệ An (sau đây gọi là Trạm bê tông Dầu khí Nghệ An) được đặt ngay sát tuyến đường tránh thành phố Vinh. Đây là tuyến đường đã được lắp đặt dãy lan can bảo hộ 2 bên đường, tuy nhiên Trạm bê tông Dầu khí Nghệ An đã ngang nhiên phá dỡ lan can bảo hộ để tự ý mở đường nhánh đấu nối với tuyến đường tránh TP Vinh. Việc làm này vi phạm nghiêm trọng luật giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đối với người dân và phương tiện mỗi khi lưu thông qua cung đường này. Bên cạnh đó nguyên vật liệu cát, sỏi được Trạm bê tông Dầu khí Nghệ An đổ thành đống cao ngay sát dải phân cách an toàn giao thông, có dấu hiệu lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ.

Trạm trộn bê tông Dầu khí Nghệ An hoạt động trái phép và vi phạm nghiêm trọng Luật bảo vệ môi trường nhưng không bị các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An vào cuộc xử lý

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn, tại hiện trường, mọi hoạt động của trạm trộn bê tông trên diễn ra rất nhộn nhịp. Máy móc, xe cộ thường xuyên ra vào tấp nập, khu vực sản xuất không được quét dọn vệ sinh nên nhầy nhụa bùn đất, cát đá được chất cao thành đống mà không hề có biện pháp che chắn để hạn chế bụi phát tán ra môi trường.

Nền sân bãi và khu vực sản xuất không được đổ bê tông nên mỗi khi xe cộ ra vào bụi tung bay mù mịt

Các loại bê tông thừa, nước thải, bùn bê tông thay vì phải được tập kết, lưu giữ theo đúng quy định thì Trạm trộn bê tông Dầu khí Nghệ An lại đổ lênh láng ra môi trường khiến khu vực sản xuất càng nhếch nhác, bụi bẩn. Nền sân bãi và khu vực sản xuất không được đổ bê tông nên mỗi lần xe cộ ra vào cuốn theo bụi bay mù mịt.

Nước thải trong sản xuất chảy tràn một cách tự do ra môi trường đã tạo thành lớp đất đông cứng trắng xóa kéo dài từ phía trạm trộn đến bờ Sông Đào và tuồn thẳng xuống lòng sông

Do các xe chở vật liệu và bê tông trước khi lưu thông ra đường đường tránh TP Vinh không được rửa lốp nên đã kéo theo đất, cát, bã bê tông đường gây bụi bặm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân và các phượng tiện mỗi khi tham gia giao thông qua đoạn đường này.

Có mặt tại Trạm trộn bê tông Dầu khí Nghệ An, chúng tôi bắt gặp các xe chở bê tông của trạm trộn này đang ngang nhiên súc rửa bồn trộn bê tông rồi xả nước thải thẳng ra môi trường không qua bất cứ hệ thống xử lý nào. Những dòng nước trắng sền sệt, đông đặc chảy men theo dòng kênh tuồn thẳng ra sông Đào ngay phía sau lưng của trạm trộn bê tông này.

Công nhân đang ngang nhiên súc rửa bồn trộn bê tông rồi xả nước thải thẳng ra môi trường không qua bất cứ hệ thống xử lý nào

Được biết, loạt xe chở bê tông của đơn vị này sau khi hoàn thành xong công việc trở về đều được súc rửa ngay tại trạm trộn, nước thải sau khi súc rửa chảy thẳng ra khu đất bên cạnh. Xung quanh khuôn viên của trạm trộn không hề có hệ thống tường rào che chắn. Phía Bắc của trạm trộn, đơn vị cho tập kết rác thải rắn và cặn bê tông thừa, do không được đưa đi xử lý theo quy định nên chất thành đống cao vút.

Phế thải và nguyên, vật liệu cát, đá được Trạm bê tông Dầu khí Nghệ An tập kết sát rào chắn bảo hộ, có biểu hiệ vi phạm Luật an toàn giao thông

Hàng cây trên bờ sông cũng chịu chung số phận khi khoác lên mình một màu trắng xóa không còn lá xanh như nó vốn có. Điều đáng nói sông Đào là con sông lớn của Nghệ An, cung cấp nước tưới tiêu cho một số huyện thị và địa bàn TP Vinh. Con sông này cũng là nguồn nước đầu vào cho một số nhà máy nước sinh hoạt trên địa bàn của tỉnh phục vụ người dân.

Đến hoạt động “chui” không phép

Để có thông tin khác quan đa chiều về việc Trạm trộn bê tông Dầu khí Nghệ An hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Ngày 6/7/2020, PV Moitruong.net.vn đã đến liên hệ làm việc với Trạm trộn bê tông này. Tiếp chúng tôi là bà Trần Thị Nguyệt – Kế toán Công ty, bà Nguyệt cho biết: “Do hiện tại lãnh đạo đơn vị đang đi công tác nên đề nghị PV để lại thông tin và nội dung yêu cầu để báo cáo lãnh đạo”.

Để nắm rõ thêm thủ tục hồ sơ, giấy tờ pháp lý hoạt động của trạm trộn, chúng tôi đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Lâm Trung – Giám đốc CP Bê tông và Xây dựng Dầu khí Nghệ An, và được ông Trung cho biết: “Hiện nay phía đơn vị chưa có bất cứ một loại giấy tờ nào như PV yêu cầu. Hiện tại chúng tôi chỉ có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà thôi”.

Theo như lời ông Trung thì hiện nay Trạm trộn bê tông Dầu khí Nghệ An đang hoạt động không phép. Các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường, xây dựng, giao thông Trạm trộn bê tông cũng chưa được các đơn vị có thẩm quyền cấp phép. Như vậy đồng nghĩa là Trạm trộn bê tông Dầu khí Nghệ An đang hoạt động chui, không phép.

Trạm trộn bê tông Dầu khí Nghệ An đã tự ý tháo dỡ rào chắn, mở đường nhánh trái phép nối với đường tránh TP Vinh để cho xe ra vào trạm trộn, trước sự thờ ơ, bất lực của chính quyền huyện Hưng Nguyên và các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An

Vấn đề đặt ra là Trạm trộn bê tông Dầu khí Nghệ An hoạt động không phép trong thời gian dài giữa thanh thiên bạch nhật nhưng lại dễ dàng lọt qua các cuộc kiểm tra của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Cũng theo ông Nguyễn Lâm Trung – Giám đốc Công ty thì đã có đoàn kiểm tra của Thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường đến làm việc!. Phải chăng đang có sự dung túng, bảo kê của các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An? Hay việc thanh kiểm tra của cơ quan nhà nước chỉ dừng lại ở hình thức “cưỡi ngựa xem hoa”? Chính điều này đã làm cho người dân hoài nghi về tính nghiêm minh của pháp luật trước sai phạm của Trạm trộn bê tông này?.

Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An nhanh chóng chỉ đạo các sở ngành chức năng và UBND huyện Hưng Nguyên vào cuộc kiểm tra xử lí những sai phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng đối với Công ty CP Bê tông và Xây dựng Dầu khí Nghệ An.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin trong các bài tiếp theo.

Tác giả: Kế Hùng – Ngọc Trâm

Nguồn tin: moitruong.net.vn