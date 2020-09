Nghệ An: Bà ngoại đau đớn khi thấy clip quay cảnh cháu gái bị xâm hại

Dùng bánh kẹo để dụ quan hệ tình dục?

Ngôi nhà nhỏ của gia đình bà Mỵ.

Mấy ngày nay, ngôi nhà nhỏ tại gia đình bà Hoàng Thị Mỵ (SN 1963), trú xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vắng bóng tiếng cười đùa, cũng ít người ra vào, không khí ảm đạm đến mức não nề. Biết mục đích của những vị khách lạ, ánh mắt bà Mỵ chùng xuống, đôi bàn tay xoa vào nhau không ngừng. Bà không muốn nói về việc này nữa, thế nhưng nếu như không phản ánh thì trong lòng lại khó chịu, day dứt vì đã không bảo vệ được cháu của mình.

Bà Mỵ có 4 người con. Chồng mất sớm, bà phải bươn chải nhiều nghề để kiếm sống. Thương mẹ vất vả, cô con gái đầu đã phải bỏ học từ sớm để đi làm thuê giúp mẹ có thêm thu nhập. “Sau đó, con tôi vào miền Nam làm công nhân và có gặp 1 người đàn ông ở đây. Thế nhưng, đó lại là kẻ sở khanh nên con tôi một mình sinh con rồi đưa chaus bé về đây nhờ tôi chăm sóc. Lúc này, cháu mới 6 tháng tuổi”, bà Mỵ kể.

Bà Mỵ chỉ biết chuyện sau khi xem clip.

Cháu N.T.T.L. (SN 2008) ra đời như vậy. Thương cháu ngoại không có được tình cảm của bố và mẹ, bà dồn sức chăm sóc, hi vọng bù đắp một phần nào đó để cháu không thấy mặc cảm. May mắn sau đó, cháu L. lớn lên khỏe mạnh và rất ngoan, học lực cũng rất tốt nên bà cũng cảm thấy an ủi phần nào. Cuộc sống của bà và cô cháu nhỏ cứ thế trôi qua. Cả hai nương tựa vào nhau mà sống qua ngày. Không ngờ, một việc khủng khiếp đã phá hỏng toàn bộ, làm chao đảo cả gia đình bà nhiều ngày nay.

“Chiều 12/9, khi tôi đang đi chợ thì có 1 người hàng xóm chạy đến hốt hoảng hỏi tôi biết chuyện gì chưa. Lúc đó tôi không biết gì nên mới ngơ ngác hỏi lại. Lúc này, bà ấy mới đưa cho tôi xem 1 đoạn clip, trong đó ghi lại cảnh cháu gái của mình bị 1 người đàn ông xâm hại tình dục. Đoạn clip rất rõ nên tôi nhận ra ngay cháu mình. Đau đớn, tủi nhục, tôi lập tức chạy về hỏi cháu”, bà Mỵ kể.

Bà Mỵ luôn cố gắng làm việc để nuôi con, nuôi cháu.

Thời điểm này, cháu gái bà Mỵ cũng thừa nhận đã bị ông Bùi Đức Thuận, trú tại xóm Thị Tứ, xã Hồng Sơn, huyện Yên Thành xâm hại. Điều đau đớn hơn là sự việc không chỉ xảy ra 1 lần. Ông Thuận vốn là bảo vệ trường tiểu học Hồng Thành. Từ thời điểm cháu L. đang học lớp 4 thì người đàn ông này đã nhiều lần sờ soạng vào chỗ nhạy cảm. Đến khi cháu L. lên lớp 6, ông Thuận đã xâm hại tình dục cháu. Cho đến khi bà Mỵ phát hiện sự việc thì đối tượng đã xâm hại cháu L. tới 5 lần.

Theo cháu L., mỗi lần thực hiện hành vi, ông này đều gọi cháu vào phòng bảo vệ cho bánh kẹo để ăn, sau đó mở 1 đoạn clip trong điện thoại rồi ép phải làm theo. Sau khi thỏa mãn, ông Thuận bắt cháu không được kể với ai. Trước sự ép buộc của ông bảo vệ, cháu L. không dám nói với người thân trong gia đình.

Nạn nhân bị khủng hoảng tâm lý, đòi tự tử

Sau khi biết sự việc, vào sáng 13/9, bà Mỵ đã cùng cháu gái đến UBND xã Hồng Sơn tố cáo sự việc, với hi vọng pháp luật sẽ bảo vệ gia đình và trừng trị kẻ khốn nạn kia. “Cơ quan công an cũng đã làm việc với gia đình 2 lần, đã đưa cháu gái tôi đi giám định, nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa nhận được thông báo hay kết quả gì. Tôi chỉ hi vọng công an làm đúng theo quy định của pháp luật, trừng trị nghiêm minh để trả lại công bằng cho chúng tôi”, bà Mỵ rầu rĩ nói.

Người bà khốn khổ cũng rất ân hận khi chưa quan tâm nhiều đến cháu gái, để đến khi biết chuyện thì đã quá muộn màng. Đặc biệt, chỉ khi đoạn clip trên bất ngờ bị phát tán lên mạng xã hội thì bà mới biết chuyện. Cũng vì việc này mà cháu bà rơi vào tình trạng hoảng loạn, khóc rất nhiều, không dám đến trường gặp bạn bè.

“Cháu còn đòi tự tử. Chúng tôi phải động viên mãi, các thầy cô cũng đến nhà động viên, cháu mới nguôi ngoai. Nhìn cháu gái càng ngày càng tiều tụy, trong lòng tôi đau đớn lắm. Sao lại có kẻ khốn nạn như vậy, cháu tôi còn nhỏ như thế... Giờ chúng tôi biết sống thế nào ở địa phương này nữa?”, bà Mỵ rưng rưng nước mắt nói.

Góc học tập của cháu L.

Ông Hoàng Văn Thiết – Chủ tịch UBND xã Hồng Thành, huyện Yên Thành xác nhận, đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của gia đình và sau đó đã chuyển cho Công an huyện Yên Thành để tiến hành điều tra, làm rõ sự việc. Về đoạn clip trên mạng xã hội hiện chưa rõ ai là người phát tán nhưng sau đó, clip này đã bị xóa.

“Trên địa bàn, ông Bùi Đức Thuận là công dân bình thường, không có tiền án, tiền sự. Vì vậy, khi biết thông tin, không những người dân mà chúng tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Đây cũng là lần đầu trên địa phương xuất hiện sự việc chấn động thế này. Chúng tôi cũng đang chờ kết luận của cơ quan công an”, ông Thiết nói.

Sự việc gây chấn động khiến mọi người hoang mang.

Liên quan đến sự việc trên, Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh - Trưởng công an huyện Yên Thành cho biết, đơn vị đã nhận được đơn của gia đình và đang tiến hành điều tra, xác minh. Nghi phạm Bùi Đức Thuận hiện đang bị tạm giữ để phục vụ cho quá trình điều tra vụ án.

Ông Chu Văn Ngoãn – Hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Thành cho biết: “Ông Thuận làm bảo vệ cho nhà trường từ năm 2001, từ đó đến nay chưa xảy ra sự cố nào. Tuy nhiên, sau khi biết tin, nhà trường đã chấm dứt hợp đồng với ông Thuận. Chúng tôi cũng dự kiến sẽ lắp đặt camera giám sát khắp trường, để tránh sự việc tương tự xảy ra”.

