Nghệ An: Ai "chống lưng" cho doanh nghiệp 'băm nát' đê sông Vinh để phân lô, bán nền?

Ngày 31/8/2010, tại Quyết định 3867/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chung cho phường Vinh Tân, UBND tỉnh Nghệ An đã xác định khu vực dọc phía Nam sông Vinh đoạn từ cầu Cửa Tiền đến cầu đường sắt Bắc – Nam là đất cây xanh.

Để thực hiện quy hoạch này, các hộ dân đang sinh sống dọc phía Nam sông Vinh thuộc khối Vinh Mỹ(phường Vinh Tân, TP Vinh) sẽ nằm trong diện di dời, giải tỏa và không được tách thửa, xây nhà kiên cố sát bờ sông.

Vì diện mạo chung của thành phố tương lai, hàng trăm con người ở đây trong suốt hàng chục năm trời đã chấp nhận sống khổ, không xây dựng, cơi nới nhà cửa, không tách bìa đất hay phát sinh bất cứ giao dịch nào liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Đùng một cái, trong khoảng 3 năm trở lại đây, cùng một tuyến quy hoạch nhưng phía diện tích đất đã được cấp cho Công ty Cổ phần Danatod để xây dựng Khu đô thị mới Nam Cửa Tiền, nhiều ngôi biệt thự lấn sông Vinh thi nhau mọc lên tua tủa khiến cho người dân vô cùng bức xúc, thậm chí phẫn nộ.

Theo tìm hiểu của phóng viên T/C Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam/Thời Việt Online, dự án Khu đô thị mới Nam Cửa Tiền được tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch lần 1 vào năm 2005, đến năm 2015 thì được điều chỉnh quy hoạch 1/500 lần thứ 6 với tổng diện tích 22,15ha để xây dựng hệ thống tòa nhà chung cư cao tầng; trong đó có hạng mục được phép phân lô bán nền, xây dựng nhà ở kiên cố sát bờ phía Nam sông Vinh tại khối Vinh Mỹ.

Trước đó, trong lần điều chỉnh vào năm 2014, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận cho công ty CP Danatol được điều chỉnh quy hoạch dự án có phần diện tích “xà xẻo” cả điện tích đất dọc phía bờ Nam sông Vinh đã được quy hoạch trước đó để phát triển cây xanh.

Ngày 5/8/2014, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An ban hành văn bản số 224 về việc chấp thuận thẩm định thiết kế cơ sở cho dự án này được phép điều chỉnh hạng mục nhà ở liền kề và nhà ở thấp tầng kết hợp dịch vụ. Tại văn bản này, Sở Xây dựng Nghệ An đã căn cứ vào đề nghị của Công ty CP Danatol về việc xin ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở các mẫu nhà liền kề để phê duyệt.

Theo đó, hàng chục lô đất liền kề bám sát bờ Nam sông Vinh đã được chấp thuận cho chủ đầu tư triển khai xây các hạng mục nhà ở. Bất luận trước đó, tại Quyết định 3867/QĐ- UBND ngày 31/8/2010 của UBND tỉnh Nghệ An đã quy hoạch khu vực dọc phía Nam sông Vinh đoạn từ cầu Cửa Tiền đến cầu đường sắt Bắc – Nam là đất cây xanh.

Thậm chí, việc ưu ái cho Danatod phân lô, bán nền dọc bờ sông Vinh đoạn từ cầu Cửa Tiền 1 đến cầu đường sắt Vĩnh Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng hành lang đê điều, xây dựng nhà cửa lấn ra cả bờ sông.

Vấn đề này, lãnh đạo Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết, theo Luật Thủy lợi thì phạm vi bảo vệ công trình sông Vinh phải là từ 3-5m tính từ chân mái ngoài trở ra. Theo quy hoạch đã được UBBND tỉnh Nghẹ An phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh cho dự án Khu đô thị mới Nam Cửa Tiền, thì có một phần diện tích nằm trong hành lang bảo vệ công trình sông Vinh.

Tại Quyết định số 782/QĐ.UB-ĐT ngày 15/3/2010, đây là khu dịch vụ nhỏ ven sông, nhưng theo quy hoạch điều chỉnh tại Quyết định 2216/QĐ.UB-ĐT ngày 26/5/2015 thì đây lại là 32 lô đất ở, khu vực dịch vụ nhỏ ven sông và giữ nguyên đến hiện tại. Tuy nhiên, trong quá trình phê duyệt cũng như phê duyệt điều chỉnh dự án, thì Sở NN&PTNT hay Chi Cục Thủy lợi Nghệ An không nhận được văn bản đề nghị góp ý của Sở Xây dựng Nghệ An về phần diện tích nằm trong phạm vi bảo vệ công trình đê sông Vinh.

Để đảm bảo an toàn, năng lực phục vụ của sông Vinh cũng như thượng tôn Pháp luật, Chi cục Thủy lợi Nghệ An đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An, yêu cầu Chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Cửa Tiền là Công ty CP Danatod, mời đơn vị tư vấn đủ năng lực thực hiện kiểm tra, đánh giá, khảo sát khả năng ảnh hưởng đến an toàn, khả năng phục vụ của công trình sông Vinh khi thực hiện dự án,song đến nay Danatod vẫn án binh bất động.

Theo Điều 48 Luật Thủy lợi số 08/ngày 19/6/2017, về việc xử lý công trình có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, nếu không ảnh hưởng đến an toàn và công năng phục vụ của công trình thủy lợi thì được phép tồn tại nhưng không được mở rộng quy mô, thay đổi kết cấu; nhưng nếu ảnh hưởng đến hai vấn đề nói trên thì buộc phải thực hiện các giải pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì phải dỡ bỏ hoặc di dời.

Trong một diễn biến khác, tại nhiều kỳ họp cũng như tiếp xúc cử tri, nhân dân phường Vinh Tân đã có rất nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề này nhưng các đại biểu cũng chỉ hứa suông và trả lời cho qua chuyện.

Tòa soạn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

