Nghệ An: 5 trường hợp nhiễm Covid-19 cộng đồng tại huyện Tân Kỳ

Chiều 28/12, ông Phan Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã quyết định thiết lập cách ly y tế đối với các hộ dân trên địa bàn cụm dân cư Nam Sơn, xóm Nam Bắc Sơn, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ từ 0h ngày 29/12 do liên quan đến 5 ca nhiễm cộng đồng mới được phát hiện tại đây.

Xét nghiệm cho toàn bộ người dân cụm dân cư Nam Sơn.

Các ca nhiễm gồm: H.T.G. (SN 1973); H.T.T. (SN 1968); H.T.N. (SN 1965), cháu Đ.N.D.Q. (SN 2016) hiện đang học Trường Tiểu học Tân An và cháu N.B.K. (SN 2015), hiện đang là học sinh Trường Mầm non Tân An.

Ngay khi có kết quả PCR khẳng định nhiễm Covid-19 đối với 5 trường hợp trên, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 của huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương bình tĩnh để có biện pháp phù hợp nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

“Các trường hợp Covid-19 mới này chưa rõ nguồn lây. Vì vậy, sau khi nhận thông tin, Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện Tân Kỳ đã tổ chức cuộc họp khẩn với UBND xã Nghĩa Phúc, đề ra nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”, ông Giáp nói.

Xác định 61 F1, trong đó có nhiều học sinh.

Liên quan đến việc này, ông Đặng Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phúc cho biết, qua truy vết ban đầu lực lượng chức năng đã xác định có 61 trường hợp là F1 liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 tại xóm Nam Bắc Sơn.

“Chúng tôi hiện đang phong toả và xét nghiệm toàn bộ người dân tại khu dân cư Nam Sơn, khoanh vùng toàn bộ và xét nghiệm tầm soát tại xóm Nam Bắc Sơn, đồng thời xét nghiệm tầm soát các trường hợp có liên quan trên địa bàn toàn xã”, ông Nam cho biết.

Quyết định thiết lập cách ly y tế đối với các hộ dân trên địa bàn cụm dân cư Nam Sơn.

Theo Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phúc, địa phương xác định rõ cấp độ dịch tại địa bàn xã. Vì vậy, chính quyền đang tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch để nhân dân không chủ quan nhưng cũng không hoang mang; tổ chức cách ly đảm bảo đúng quy định đối với 61 trường hợp là F1 liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 tại xóm Nam Bắc Sơn.

“Nhằm thực hiện khoanh vùng truy vết một cách thần tốc và khẩn trương, ngay trong chiều nay, Trung tâm y tế Tân Kỳ đã tổ chức lấy mẫu cộng đồng bằng phương pháp test nhanh. Cũng trong sáng nay, tất cả các trường hợp F1 của 5 trường hợp tại xã Nghĩa Phúc đã được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định PCR”, ông Nam cho biết thêm.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn