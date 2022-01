Nghệ An: 325 tài xế bị xử phạt trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Số liệu từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An) cung cấp, so với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn không tăng không giảm, số người chết tăng 1 người, số người bị thương giảm 3 người.

Trong 3 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT tổ chức 214 ca tuần tra, kiểm soát, với 1.034 lượt CBCS tham gia, qua đó, phát hiện lập biên bản hành chính 325 trường hợp. Trong đó, 135 trường hợp là người điều khiển xe ô tô; 190 trường hợp mô tô, xe máy.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ 5 xe ô tô, 51 mô tô, xe máy; đồng thời ra quyết định xử phạt 228 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước thu phạt 128.075.000 đồng.

Trong số này, vi phạm nồng độ cồn 14 trường hợp, vi phạm quy định về ma túy 3 trường hợp, quá tốc độ 96 trường hợp, xe ô tô chở quá khổ, quá tải 14 trường hợp, không GPLX 33 trường hợp...

