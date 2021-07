Nghệ An: 2 ca nhiễm COVID mới ghi nhận đều là điều dưỡng viên bệnh viện

Cụ thể:

- Ca bệnh T.T.T. (nữ, SN 1993). Địa chỉ: xóm Tân Thắng, xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Bệnh nhân làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Minh An, huyện Quỳnh Lưu.

Ngày 21/7, bệnh nhân được phân công tăng cường công tác lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2, trong kíp trực có trường hợp L.V.C. test nhanh dương tính và được Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An xét nghiệm khẳng định dương tính ngày 22/7.

Ngày 26/7, bệnh nhân T.T.T. được lấy mẫu làm test nhanh định kỳ và cho kết quả 2 lần dương tính (5 ngày làm 1 lần và lần trước liền kề có kết quả âm tính). Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly tại BVĐK Minh An và được Trung tâm y tế Quỳnh Lưu lấy mẫu chuyển CDC xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

- Ca bệnh N.T.H. (nữ, SN 1989). Địa chỉ: xóm 11, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Minh An.

Ngày 21/7, bệnh nhân H. tham gia trực thu ngân của khách test nhanh COVID-19 tại cổng bệnh viện. Trong kíp trực có ttrường hợp L.V.C.test nhanh dương tính và đã được CDC xét nghiệm khẳng định dương tính ngày 22/7.

Ngày 26/7, bệnh nhân N.T.H. được lấy mẫu làm test nhanh định kỳ và cho kết quả 2 lần dương tính (5 ngày được làm 1 lần và lần trước liền kề có kết quả âm tính). Ngay sau đó bệnh nhân được cách ly tại BVĐK Minh An và được Trung tâm y tế Quỳnh Lưu lấy mẫu chuyển CDC xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, vào ngày 21/6, bệnh nhân này đã được tiêm mũi 1 vắc xin Astra Zeneca phòng COVID -19.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 191 ca mắc COVID-19 ở 14 địa phương, trong đó, TP Vinh: 90, Tương Dương: 23, Diễn Châu: 20, Yên Thành: 13, Quỳnh Lưu:14, Kỳ Sơn: 10, Nam Đàn: 06, Quỳ Hợp: 05, Nghi Lộc: 04, Hoàng Mai: 02, Đô Lương: 01, Nghĩa Đàn: 01, Tân Kỳ: 01, Thanh Chương: 01.

Có 9 địa phương đã trên 14 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, gồm: TP Vinh, Diễn Châu, Đô Lương, Hoàng Mai, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Nam Đàn.

Lũy tích số ca điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 110 bệnh nhân. Lũy tích số ca chuyển tuyến TW điều trị: 03 bệnh nhân. Lũy tích số ca tử vong: 01 bệnh nhân. Số ca hiện đang điều trị trên địa bàn tỉnh: 77 bệnh nhân.

