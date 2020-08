Nghệ An: 172 thí sinh đạt 28 điểm trở lên tổ hợp xét tuyển vào Đại học

Thí sinh Nghệ An dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

Về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT, Nghệ An xếp thứ 32 so với cả nước, phản ánh chất lượng và đặc thù địa bàn giáo dục tỉnh.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, điểm trung bình chung các môn thi Tốt nghiệp THPT của thí sinh toàn tỉnh là 6,06 - cao hơn so với năm 2019 là 0,76 điểm và cao hơn so với năm 2018 là 1,25 điểm.

Về từng môn thi, tương tự như phổ điểm cả nước, Giáo dục công dân là môn có điểm trung bình cao nhất Nghệ An với 7,92 điểm. Môn xếp thứ 2 là Địa lý với 6,76 điểm. Tiếp sau đó là các môn Hóa học với 6,64 điểm, Vật lý với 6,60 điểm, Ngữ văn 6,56 điểm, Toán 6,41 điểm, Sinh học 5,21 điểm, Lịch sử 5,04 điểm và thấp nhất là Ngoại ngữ với 3,99 điểm.

Qua tổng hợp, so sánh, điểm trung bình từng môn thi của Nghệ An năm 2020 đều cao hơn so với năm trước đó. Điểm trung bình môn thi thấp nhất của Nghệ An là môn tiếng Anh, tiếp theo là Lịch sử. Dù vậy nhưng Nghệ An có 10 thí sinh đạt điểm 10 môn Ngoại ngữ và 17 thí sinh đạt 10 điểm môn Lịch sử.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, kết quả này phản ánh đúng chất lượng dạy học của ngành giáo dục tỉnh. Năm học 2019 – 2020 là năm học đặc biệt khi học sinh phải nghỉ học hơn 2 tháng phòng dịch Covid.

“Tuy nhiên, Nghệ An đã sớm triển khai việc dạy học trực tuyến đối với tất cả trường THPT. Bên cạnh đó, Sở còn triển khai dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 từ đầu tháng 3/2020 đến khi kết thúc năm học. Về phía Sở cũng sớm ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo ôn tập cuối năm học. Giao phòng Giáo dục Trung học kiểm tra toàn bộ công tác ôn thi, tăng cường chỉ đạo, tư vấn các trường THPT để việc ôn tập đạt hiệu quả”, ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết.

Nghệ An có 172 thí sinh đạt 28 điểm trở lên xét tuyển vào ĐH

So với cả nước, điểm trung bình chung của Nghệ An thấp hơn 0,26 xếp thứ 32, nhưng đã tăng 4 bậc so với năm 2019 (xếp thứ 36) và 10 bậc so với năm 2018 (xếp thứ 42).

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, kết quả này cũng phản ánh tính chất đặc thù của địa bàn giáo dục Nghệ An. Toàn tỉnh có gần 31.000 thí sinh dự thi, đông thứ 4 cả nước. Trong khi đó, chất lượng của thí sinh giữa các vùng, miền không đồng đều, đang có sự chênh lệch giữa thí sinh vùng đồng bằng và thí sinh ở 10 huyện miền núi cao khó khăn. Đặc biệt có 5 huyện miền núi cao, học sinh dân tộc thiểu số, điều kiện dạy học còn vất vả. Điều này ảnh hưởng đến kết quả giáo dục chung của toàn tỉnh.

Năm nay, điểm các tổ hợp xét tuyển đại học của Nghệ An cũng khá cao. Trong đó từ 29 điểm trở lên có 12 thí sinh gồm 3 em khối A, 8 em khối B và 1 em khối C.

Từ 28,5 điểm trở lên có 61 em, trong đó, khối A có 18 em, khối A1 có 3 em, khối D có 3 em.

Từ 28 điểm trở lên có 172 em, trong đó, khối A có 53 em, khối B có 22 em, khối C có 15 em, khối A1 có 12 em, khối B có 53 em, khối C có 43 em và khối D có 11 em.

Toàn tỉnh có 177 điểm 10, số thí sinh đạt điểm cao nhất các khối thi của tỉnh phân bố đều ở cả trường chuyên, trường vùng đồng bằng và miền núi. Qua đó phản ánh chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh được giữ vững và phát triển.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, qua phân tích dữ liệu điểm thi, Sở sẽ có tăng cường hỗ trợ, chỉ đạo các nhà trường tổ chức dạy học hợp lý, phù hợp sát đối tượng. Đồng thời xây dựng kế hoạch bài bản khoa học bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại