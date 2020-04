Nghệ An: 145 công dân hoàn thành thời gian cách ly đợt 2 trở về địa phương

Đây là đợt thứ hai Trung tâm giáo dục Quốc phòng-An ninh,Đại học Vinhtổ chức cho công dân đủ điều kiện thời gian cách ly trở về học tập, công tác tại địa phương.

Nhiều người dân đứng chia tay công dân hết thời gian cách ly ở Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Vinh trước khi lên xe trở về địa phương.

Trong suốt hai tuần vừa qua, đội ngũ y, bác sĩ đã tiến hành thăm, khám, kiểm tra sức khỏe cho các công dân 2lần/ngày. Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã bố trí 54 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ bảo đảm lực lượng phục vụ cả bên trong và bên ngoài, bảo đảm ăn, ở và kịp thời động viên các công dân xác định tốt tư tưởng, hoàn thành thời gian cách ly theo đúng quy định.

Các công dân hết thời gian cách ly nghe quán triệt, dặn dò và chuẩn bị nhận giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly.

Tính đến 9giờ 30 phút ngày 2/4/2020, Trung tâm giáo dục Quốc phòng- An ninh, Đại học Vinh có 280 công dân đã hoàn thành xong thời gian cách ly, còn lại 173 người vẫn đang được các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi. Đối với công dân hết thời gian cách ly sẽ được Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức phương tiện đưa về địa phương. Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 yêu cầu các công dân khi trở về gia đình tiếp tục tự theo dõi tình hình sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hạn chế tiếp xúc, ra ngoài khi không cần thiết.

Công dân nhận giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly từ cán bộ Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Vinh.

Theo Đại tá Dương Minh Hiền, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, tính đến 5giờ 30 phút 2/4/2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thành lập 23 điểm cách ly và tổ chức tiếp nhận 6521 công dân cách ly. Riêng các điểm cách ly do Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đảm nhiệm có 5521 công dân cách ly và có 300 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương theo đúng quy định.

Tác giả: Duy Đông

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An