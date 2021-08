Năm học mới sẽ chia nhỏ lớp để an toàn

Khó khăn cho học sinh đầu cấp Bà Đỗ Thị Việt Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Khương Đình (Hà Nội), nói rằng, nếu phải học trực tuyến lớp 6 cũng như lớp 1, các em sẽ bỡ ngỡ vì ở tiểu học do một cô giáo chủ nhiệm phụ trách thì lên THCS mỗi giáo viên sẽ chỉ dạy 1 môn trong vòng 45 phút. Các em cần được làm quen với cô giáo, nội quy nhà trường, phương thức dạy học cũng như giới thiệu các môn học mới, nhất là năm nay là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối 6. Bà Phạm Thị Thúy Hà, Phó Phòng GD&ĐT quận 4, TPHCM, cho rằng, ở bậc tiểu học, nhất là lớp 1, học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn khi học trực tuyến, do đó, thời gian đầu, các em phải có phụ huynh ở bên để hỗ trợ học tập. Trong khi đó, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (TPHCM), đề xuất nên dạy học trên truyền hình. “Trẻ tiếp xúc nhiều giờ với màn hình máy vi tính dễ dẫn đến cận thị, vẹo cột sống, giãn tĩnh mạch chân, suy giảm đường hô hấp, stress, trầm cảm... Và thầy cô cũng không ngoại lệ”, ông nói. Hà Linh-Nguyễn Dũng Khai giảng cũng trực tuyến Ngày 19/8, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang, cho biết, ngành giáo dục Tiền Giang đã dự thảo kế hoạch năm học mới trình UBND tỉnh theo hướng học trực tuyến và các hình thức khác phù hợp trên nền tảng ứng dụng công nghệ. Ngày 5/9 sẽ khai giảng bằng hình thức trực tuyến. Ngày 6/9, các trường THCS và THPT triển khai cho học sinh khối 9 và khối 12 học trực tuyến. Sau một tuần (13/9), các khối THPT còn lại và GDTX học trực tuyến. Đối với giáo dục mầm non, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối mới cho các em học tập trung, sớm nhất là ngày 20/9. “Ngành giáo dục sẽ xem xét những trường hợp phụ huynh không đủ điều kiện cho các em học trực tuyến thì có những cách học dạng offline để các em cùng tham gia được”, ông Trí nói. Ngày 19/8, UBND thành phố Cần Thơ ký công văn về việc sắp xếp hoàn trả các cơ sở giáo dục được trưng dụng làm điểm cách ly y tế tập trung để chuẩn bị khai giảng năm học 2021-2022. Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đã xây dựng ba phương án tổ chức dạy và học, gồm phương án “trong điều kiện bình thường”, “trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng vẫn có thể cho phép học sinh đến trường học” và “tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện giãn cách xã hội, học sinh phải nghỉ học một thời gian cụ thể nhất định”. Dự kiến, Cà Mau cho học sinh các cấp tựu trường ngày 3/9 và khai giảng ngày 5/9. Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu dự kiến cho học sinh tựu trường trong khoảng thời gian từ 1-20/9. NHẬT HUY