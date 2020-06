Mỹ tăng gấp đôi tiền thưởng bắt tân thủ lĩnh IS

"Tôi xin thông báo rằng Bộ Ngoại giao đã tăng mức tiền thưởng, giờ đây lên tới 10 triệu USD, cho những người cung cấp thông tin về thủ lĩnh mới của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trong họp báo ngày 24/6.

Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawla al-Salbi, một trong những kẻ sáng lập Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, được xác định là thủ lĩnh mới của nhóm phiến quân hồi đầu năm, sau khi trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt trong cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ hồi tháng 10/2019 tại Syria.

"Là một trong những kẻ truyền bá tư tưởng cấp cao nhất của IS, al-Mawla góp phần thúc đẩy và bao biện cho những vụ bắt cóc, sát hại và buôn bán người thiểu số Yazidi ở khu vực tây bắc Iraq, đồng thời chỉ đạo một số hoạt động khủng bố toàn cầu của tổ chức này", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong tuyên bố hôm qua.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc tăng mức thưởng này là điều quan trọng trong cuộc chiến chống IS cùng các chi nhánh, mạng lưới khắp thế giới. "Khi IS đã bị đánh bại trên chiến trường, chúng tôi quyết tâm truy tìm những kẻ cầm đầu để liên minh các nước trên thế giới chống IS có thể tiếp tục tiêu diệt tàn quân và tham vọng toàn cầu của chúng", tuyên bố có đoạn.

Tân thủ lĩnh IS Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawla al-Salbi. Ảnh: NY Daily News.

Tân thủ lĩnh IS sinh ra trong gia đình gốc Thổ ở thị trấn Tal Afar, Iraq và là một trong số ít lãnh đạo IS không phải người Arab. Trước khi al-Baghdadi bị tiêu diệt, Bộ Ngoại giao Mỹ từng treo thưởng 5 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt hoặc tiêu diệt al-Mawla.

Tình báo phương Tây mất ba tháng để xây dựng bức tranh đầy đủ về al-Mawla, cho thấy tân thủ lĩnh IS là cựu binh nhiều kinh nghiệm, có học thức cao và lòng trung thành tuyệt đối với nhóm khủng bố.

Sau cái chết của al-Baghdadi, IS gần như bị xóa sổ hoàn toàn trên thực địa, nhưng vẫn lén lút hoạt động tại các khu vực hoang mạc hẻo lánh ở Iraq và Syria, đồng thời tìm cách phát triển mạng lưới trên toàn cầu. Nhóm này cảnh báo những phần tử ủng hộ IS sẽ tấn công Mỹ và châu Âu để trả thù cho cái chết của al-Baghdadi.