Máy bay Pakistan rơi làm 98 người chết vì phi công mải nói chuyện Covid-19

Khoảnh khắc máy bay Pakistan chở 99 người nổ như “cầu lửa”

Vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã khiến gần 100 người thiệt mạng (Ảnh: AFP)

Theo báo cáo sơ bộ công bố ngày 24/6, vụ máy bay lao xuống khu dân cư ở Pakistan tháng trước là do lỗi của các phi công khi họ mải nói chuyện về dịch Covid-19 mà không tuân thủ chỉ dẫn an toàn của nhân viên mặt đất.

Ngày 22/5, máy bay của hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) chở 99 người đã gặp tai nạn thảm khốc khi lao xuống một khu dân cư ở gần sân bay Karachi khi 2 động cơ đều trục trặc. Ngoài 2 hành khách sống sót thần kỳ, 97 người khác đều thiệt mạng. Vụ việc cũng khiến một bé trai ở khu dân cư bị qua đời, theo New York Times.

Bộ trưởng Hàng không Pakistan Ghulam Sarwar Khan cho hay các nhân viên kiểm soát không lưu đã 3 lần cảnh báo phi công PIA rằng máy bay bay quá cao khi nó chuẩn bị hạ cánh lần 1 xuống sân bay Karachi và yêu cầu không cho máy bay hạ cánh.

Tuy nhiên, các phi công đã mải nói chuyện về Covid-19 và liên tục phớt lờ các chỉ đạo từ phía không lưu. Thậm chí, các phi công này cũng bỏ qua những cảnh báo tự động trong buồng lái và không hạ càng đáp xuống, khiến 2 động cơ máy bay bị mài xuống đường băng trong lần hạ cánh đầu tiên và bị hỏng nặng.

Sau lần hạ cánh đầu tiên thất bại, các phi công cho máy bay quay lại bầu trời để tìm cách đáp xuống lần nữa. Tuy nhiên, do động cơ hỏng nặng, nên sau đó, máy bay đã lao xuống khu dân cư gần sân bay, gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Bộ trưởng Khan cho biết phi công Sajjad Gul là người có kinh nghiệm và máy bay không xảy ra bất cứ lỗi kỹ thuật nào trong quá trình vận hành.

Tuy nhiên, phi công Gul được cho là đã quá tự tin và mất cảnh giác khi phía không lưu cảnh báo về sự nguy hiểm trong lần hạ cánh đầu tiên.

Ông Khan cũng cho biết cuộc điều tra kết luận cả phi công và phía kiểm soát không lưu đều không tuân thủ theo các quy tắc tiêu chuẩn khi máy bay hạ cánh.

Sau khi lao xuống khu dân cư, máy bay đã phá hỏng 29 ngôi nhà, gây ra cảnh tượng đổ nát kinh hoàng. Phía chính phủ cam kết sẽ bồi thường cho người dân bị thiệt hại.

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí