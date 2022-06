Muốn bảo vệ chồng, Minh Hằng tổ chức đám cưới riêng tư

Tháng 6 này, Minh Hằng sẽ chính thức lên xe hoa. Vốn kín tiếng về đời tư, nữ ca sĩ không tiết lộ nhiều thông tin về người chồng sắp cưới của mình.

Tuy nhiên, được biết chồng tương lai của giọng ca “Một vòng trái đất” là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may.

Minh Hằng muốn ngày trọng đại của mình sẽ mang đậm dấu ấn của tình yêu của cô

Nữ ca sĩ mới đây thổ lộ, khi đứng trước cánh cửa hôn nhân, cô mong muốn mỗi chi tiết trong đám cưới đều sẽ mang đậm dấu ấn của cả hai.

Bản thân cô hiểu, đám cưới này sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự chia vui, chúc phúc của gia đình và bạn bè. Do đó, đám cưới này phải đầy đủ, chỉn chu và hài hòa cho cô dâu chú rể và các khách mời.

Với sự kiện trọng đại của cuộc đời mình, Minh Hằng ý thức bản thân phải trở nên thật đặc biệt.

Do đó, cô đã đi dọc Bắc Nam để tìm chiếc váy cưới trong mơ. Theo nữ ca sĩ, cô đã tìm đến những nhà thiết kế danh giá, ướm lên mình nhiều chiếc váy đắt tiền và lộng lẫy nhất, nhưng cô không tìm ra sự đồng điệu.

Cô nhận ra, chiếc váy cưới trong mơ không nằm ở giá tiền cao ngất ngưởng, mà ở sự phù hợp. “Tôi muốn mặc chiếc váy mà trái tim đập rộn ràng và mất bình tĩnh như tất cả cô dâu ngoài kia.

Báu vật ấy cũng giống như người đàn ông đi bên cạnh mình, nhất định phải là phù hợp nhất cho cuộc sống sau này của bản thân”, giọng ca sinh năm 1988 khẳng định.

Thiệp cưới của nữ ca sĩ đã được gửi tới các khách mời

Để chuẩn bị cho hôn lễ, Minh Hằng thừa nhận bản thân có sự áp lực, nhưng không mệt. Cô tận hưởng từng phút giây khi được tự tay chuẩn bị mọi thứ vì chắc chắn, cô là người hiểu rõ nhất những mong muốn của bản thân. Quan trọng hơn, cô đã cân bằng để ngày trọng đại được rạng rỡ vô lo.

Nữ ca sĩ tiết lộ trong ngày vui của mình, các khách mời sẽ được tặng những món quà bất ngờ, được chuẩn bị chu đáo từ món ăn đến chỗ ngủ.

Đặc biệt, giọng ca “Yêu lầm anh” gửi lời cảm ơn chồng sắp cưới vì anh đã lấy hết can đảm yêu một nghệ sĩ. Từ khi chính thức công bố thông tin, không ít lần tên của anh nằm trong top từ khóa tìm kiếm dù cô đã nỗ lực muốn bảo mật thông tin của hôn phu.

Bởi thế, lễ cưới của Minh Hằng sẽ diễn ra riêng tư, không có báo chí tác nghiệp. Các thông tin chính thống sẽ được cô thông báo sau ngày trọng đại.

Cô bày tỏ mong muốn được thông cảm và thấu hiểu. “Tôi chỉ xin đứng ra một ngày, với vai trò người vợ bảo vệ chồng mình”, Minh Hằng thổ lộ.

Tác giả: Nhã Phong

Nguồn tin: Báo Giao thông