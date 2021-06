Mục sở thị Bệnh viện dã chiến số 1 ở Nghệ An

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu huyện Hưng Nguyên cần chủ động xây dựng kịch bản phòng chống dịch COVID-19 theo tình hình mới, nâng thêm một cấp độ; xây dựng khu cách ly tập trung của huyện đảm bảo an toàn; kiện toàn tổ điều tra, truy vết cộng đồng, do cán bộ công an đứng đầu; xây dựng kịch bản phòng chống dịch ở khu công nghiệp.