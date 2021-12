‘Mua vốn góp’ bị khởi kiện

TAND huyện Quỳ Hợp, nơi xử lý vụ tranh chấp kinh doanh thương mại giữa DN Long Vũ và DN Trung Hải.



Nội dung vụ việc

Theo hồ sơ, vào đầu tháng 6/2021 ông Vy Văn Xuyên (thành viên DN Long Vũ) cùng 2 người nữa, gồm ông Hoàng Ngọc Kiệm, Hoàng Ngọc Tấn đứng ra mua 100% phần vốn góp của DN Long Vũ. Sau đó, hai bên đã lập văn bản chuyển nhượng có công chứng, thực hiện đúng quy định pháp luật. Bên nhận chuyển nhượng đã thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng chuyển nhượng trị giá 8,5 tỷ đồng và việc chuyển nhượng đã hoàn tất trên thực tế. Tuy nhiên, khi DN Long Vũ đang làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở KHĐT Nghệ An thì bị tạm dừng. Lý do, ngày 26/5/2021, Công ty CP khoáng sản và Thương mại Trung Hải Nghệ An (gọi tắt là DN Trung Hải) có đơn khởi kiện DN Long Vũ.

Đơn khởi kiện thể hiện, ngày 12/3/2020 DN Long Vũ đã từng ký Biên bản thỏa thuận, chuyển nhượng vốn và tài sản của mình với tổng giá trị chuyển nhượng là 6,37 tỷ đồng cho DN Trung Hải. Thời gian thanh toán hoàn tất thương vụ kể từ ngày hai bên ký thỏa thuận đến hết ngày 30/5/2020... Vào thời điểm đó DN Trung Hải đã đặt cọc cho DN Long Vũ số tiền 370 triệu đồng. Chính vì vậy DN Trung Hải yêu cầu TAND huyện Quỳ Hợp buộc DN Long Vũ tiếp tục thực hiện biên bản thỏa thuận; tuyên bố các hợp đồng chuyển nhượng vốn góp của các thành viên DN Long Vũ chuyển nhượng cho người ngoài là vô hiệu. Thậm chí, DN Trung Hải còn yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tạm dừng việc làm thủ tục chuyển nhượng vốn, tài sản của DN Long Vũ đối với ông Hoàng Ngọc Kiệm, ông Hoàng Ngọc Tấn, đồng thời dừng thay đổi người đại diện của DN Long Vũ.

Tuy nhiên, phía các cổ đông của DN Long Vũ cho rằng, việc giám đốc DN Long Vũ ký thỏa thuận bán phần vốn góp và nhận 370 triệu đồng đặt cọc từ DN Trung Hải là không hợp lý, bởi giá trị 6,5 tỷ đồng rẻ so với thực tế. Sau đó, DN này đã họp tất cả các thành viên và đồng ý bán với giá 8,5 tỷ đồng cho ông Vy Văn Xuyến. Đồng thời, có văn bản gửi DN Trung Hải xin hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà phía Trung Hải đã đặt cọc, đồng thời gửi lời xin lỗi.

Trao đổi với PV về việc này, ông Hoàng Ngọc Tấn (người mua số vốn góp của DN Long Vũ) cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn không biết việc DN Trung Hải đã đặt cọc để mua phần vốn góp của DN Long Vũ. Khi ông Vy Văn Xuyên đề nghị cùng nhau hợp tác mua lại phần vốn góp của các cổ đông DN Long Vũ, thấy phù hợp, tôi và anh Kiệm đồng ý hợp tác với ông Xuyên để mua. Sau khi hoàn tất các thủ tục mua bán, chúng tôi nộp vào Trung tâm hành chính công của tỉnh, được Sở KHĐT tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả. Tuy nhiên, sau đó Phòng ĐKKD của Sở KHĐT lại có công văn tạm ngừng vì có văn bản đề nghị của TAND huyện Quỳ Hợp”.

Đề nghị của tòa hiểu thế nào cho đúng?

Được biết, ngày 8/6/2021, TAND huyện Quỳ Hợp có văn bản số 61/CV-TA gửi Phòng ĐKKD, Sở KHĐT Nghệ An, với nội dung: “Đề nghị Phòng ĐKKD dừng việc đăng ký thay đổi ĐKKD của DN Long Vũ”. Sau khi nhận được Văn bản 61 của TAND huyện Quỳ Hợp, ngày 15/6/2021, Phòng ĐKKD, Sở KHĐT Nghệ An có văn bản số 189/ĐKKD tạm dừng ĐKKD của DN Long Vũ, đồng thời “đề nghị DN làm việc với TAND huyện Quỳ Hợp để giải quyết theo quy định”.

Về văn bản số 61/CV-TA của TAND huyện Quỳ Hợp có nội dung: “TAND huyện Quỳ Hợp đề nghị Phòng ĐKKD, Sở KHĐT Nghệ An tạm dừng việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và tạm dừng đăng ký chuyển nhượng vốn của DN Long Vũ…” có thể thấy: Nội dung này tại văn bản nói trên của TAND huyện Quỳ Hợp là đề nghị, không phải là văn bản yêu cầu và cũng không phải là Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật. Do đó, việc thực hiện hay không thực hiện theo nội dung đề nghị này là do Phòng ĐKKD, Sở KHĐT quyết định và chịu trách nhiệm. Như vậy, thông báo của Phòng ĐKKD, Sở KHĐT Nghệ An trái với điểm c, khoản 1, Điều 65, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của DN Long Vũ và ông Hoàng Ngọc Kiệm và ông Hoàng Triệu Tấn…

Trao đổi với chúng tôi về việc tạm dừng đăng ký thay đổi kinh doanh của DN Long Vũ, ông Nguyễn Trọng Bình, Trưởng phòng ĐKKD, Sở KHĐT Nghệ An cho biết: “Những thắc mắc của đơn vị này chúng tôi đã trả lời bằng văn bản”. Khi được hỏi, Văn bản 61 của TAND huyện Quỳ Hợp chỉ là đề nghị, chứ không phải quyết định, điều này trái với điểm c, khoản 1, Điều 65, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ngày 4/1/2021 của Chính phủ, ông Bình không trả lời thẳng vào câu hỏi mà cho rằng “đã làm đúng quy định”.

Được biết, hiện nay đại diện của ông Kiệm và ông Tấn đang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở KHĐT Nghệ An xem xét lại việc Phòng ĐKKD ra Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung số 11308/21, ngày 15/6/2021, yêu cầu thu hồi thông báo này và thực hiện việc đăng ký của DN TNHH Long Vũ theo quy định của pháp luật.

Tác giả: BẮC VŨ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết