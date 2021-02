Mua 24 kg pháo trên mạng để bán kiếm lời

Vào hồi 9h ngày 2/1, tại khu vực cầu treo Đò Rồng, giáp ranh xã Tường Sơn với xã Hùng Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An), Công an huyện Anh Sơn phối hợp Công an xã Hùng Sơn tiến hành bắt quả tang đối tượng Hoàng Xuân Trường (SN 1986, trú tại xóm Quang Tiến, xã Hùng sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép hàng cấm, thu giữ 14 hộp pháo hoa nổ, trọng lượng 24kg.

Đối tượng Hoàng Xuân Trường

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Xuân Trường đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, số pháo trên được Trường đặt mua trên mạng xã hội với giá 16,8 triệu đồng và được vận chuyển từ phía Nam về huyện Anh Sơn. Đối tượng còn khai nhận do hoàn cảnh khó khăn nên đặt mua pháo để về bán kiếm lời.

Tang vật bị thu giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Anh Sơn tiếp tục điều tra, giải quyết.

Tác giả: Đức Vũ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân