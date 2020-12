Mua 1 tấn kẹo hết date về "hóa phép" mới sản xuất

Vào hồi 10 giờ ngày 24/12/2020, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an TP Vinh, Nghệ An) phối hợp với Công an phường Cửa Nam tiến hành kiểm tra nhà riêng của Nguyễn Đức Tùng (SN 1978, trú tại phường Cửa Nam) thì phát hiện gần 01 tấn kẹo đã hết hạn sử dụng.

Đội Cảnh sát kinh tế kiểm tra số kẹo đã hêt hạn sử dụng.

Thủ đoạn của chủ cơ sở là thu gom các loại kẹo đã hết hạn sử dụng ở Hà Nội, rồi vận chuyển về nhà riêng, tháo nhãn mác bên ngoài để lấy kẹo ra, rồi in nhãn mác mới, dập ngày sản xuất, hạn sử dụng mới nhằm đánh lừa người tiêu dùng là kẹo vẫn còn hạn sử dụng.

Số kẹo trên được chủ cơ sở tập kết ngay phía sau nhà riêng, có diện tích khoảng 20m². Dự tính số hàng hóa trên sẽ bán sỉ cho các đầu mối để cung ứng vào thị trường dịp tết Dương Lịch và tết Âm lịch 2021.

Số kẹo đã hết hạn sử dụng sau khi được in nhãn mới trên bao bì.

Lãnh đạo Đội cảnh sát kinh tế cho biết, nhiều kẹo đã hết hạn hơn 01 năm đã được chủ cơ sở thu mua về, trong phút chốc số kẹo này sẽ được “kéo dài” thời hạn sử dụng từ 06 tháng đến 01 năm.

Hiện Công an thành phố Vinh đang tạm giữ lô hàng trên, tiếp tục xử lý theo quy định

Tác giả: Đức Vũ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân