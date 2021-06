Một chiến sĩ công an mắc COVID-19, tạm phong tỏa trụ sở công an huyện

Trụ sở Công an huyện Đô Lương, Nghệ An tạm thời bị phong tỏa trong sáng 23-6 - Ảnh: D.HÒA

Sáng 23-6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đô Lương, Nghệ An triệu tập cuộc họp khẩn bàn các biện pháp truy vết, khoanh vùng liên quan đến trường hợp một chiến sĩ công an huyện này mắc COVID-19.

Theo Sở Y tế Nghệ An, trong sáng 23-6 ở tỉnh này có thêm 2 ca mắc COVID-19. Đây là hai ca F1 chuyển thành F0, đã được cách ly từ trước.

Ca nhiễm thứ nhất là chiến sĩ công an 42 tuổi, làm việc tại Công an huyện Đô Lương. Bệnh nhân này là F1 của một bệnh nhân ngụ ở TP Vinh đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại Trường mầm non thị trấn Đô Lương.

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, từ ngày 1-6 đến nay bệnh nhân này ngoài làm việc ở trụ sở Công an huyện Đô Lương còn về quê mẹ tại huyện Nghĩa Đàn và nhà riêng ở thị xã Thái Hòa, tiếp xúc với vợ con.

Trong thời gian này, người này cũng tiếp xúc, làm việc với đoàn kiểm tra căn cước công dân của Công an tỉnh Nghệ An, đến làm việc tại Ban công an xã Hồng Sơn (huyện Đô Lương).

Trong sáng 23-6, trụ sở Công an huyện Đô Lương đang tạm thời bị phong tỏa.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an huyện Đô Lương xác nhận một chiến sĩ công an huyện này mắc COVID-19. Đơn vị đang phối hợp với ngành y tế truy vết các F1, F2.

Ca nhiễm thứ hai là một bé trai 4 tuổi, ngụ TP Vinh, là con trai của bệnh nhân đã công bố trước đó. Bé trai này được cách ly tại một khách sạn ở TP Vinh và được xét nghiệm RT-PCR lần 1 âm tính, lần 2 xác định dương tính.

Hai bệnh nhân mới này đã được Sở Y tế Nghệ An báo cáo đến Bộ Y tế để xác định mã số bệnh nhân.

Như vậy, từ 14-6 đến nay, Nghệ An ghi nhận 39 ca mắc COVID-19, trong đó riêng TP Vinh có 26 người, huyện Diễn Châu 9 ca; các huyện Nam Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ và Đô Lương mỗi huyện có 1 ca.

Báo cáo từ Sở Y tế Nghệ An cho hay trong số 39 bệnh nhân thì hầu hết đều trẻ tuổi, tình trạng sức khỏe tốt, không có bệnh lý nền. Vậy nên việc điều trị đang tiến triển tốt.

Tuy nhiên, có một bệnh nhân là nữ, 86 tuổi, bệnh lý nền là ung thư dạ dày, tình trạng suy kiệt, nguy cơ diễn biến nặng và tử vong cao.

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An - nơi điều trị bệnh nhân - đã đề nghị tổ chức hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia ở Hà Nội để đưa ra các biện pháp điều trị.

Lập chốt xử phạt người đạp xe thể dục giữa mùa dịch Lực lượng chức năng TP Vinh lập biên bản xử phạt người đi xe đạp trong thời gian cách ly xã hội - Ảnh: DOÃN HÒA Bất chấp yêu cầu chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết trong thời gian cách ly xã hội, nhiều người dân ở TP Vinh, Nghệ An vẫn đạp xe, đi bộ, tập thể dục đông người ở nơi công cộng. Chiều 22-6, lực lượng trật tự đô thị các xã, phường ở TP Vinh đồng loạt ra quân xử lý người vi phạm, đi ra ngoài không có việc cần thiết trong thời gian toàn TP Vinh đang cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 0h ngày 19-6. Trong những ngày qua, các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu ở TP Vinh đều đồng loạt đóng cửa, thực hiện nghiêm quy định cách ly xã hội. Tuy nhiên, cứ chiều về tại các khu vực công cộng như công viên, hồ điều hòa, đường ven sông Lam… nhiều người dân tập trung hóng mát, đạp xe, chạy bộ. Đáng nói, một số người còn không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách theo quy định. Trong chiều 22-6, tại hồ điều hòa Hưng Hòa, công an cũng cử các chốt chặn ngăn người vào bên trong tập thể dục. Cùng lúc này, lực lượng chức năng phường Bến Thủy, TP Vinh đã lập biên bản xử lý hàng chục người đi xe đạp trên đường ven sông Lam.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ