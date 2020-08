Món lạ dế mèn rang lá chanh, gom 3 ngày mới đủ 1 bữa

Đang cặm cụi đóng thùng xốp chuyển 10kg dế cho một nhà hàng ở Bắc Ninh, chị Trần Kim Hoa ở Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) nói: “Còn nốt thùng này là hết hàng. Khách muốn lấy thêm phải chờ đến hôm sau mới có”.

Chị cho biết, đây là dế nuôi hay còn gọi là dế cơm. Chị nhập từ trại nuôi về bán nên hầu như hàng có thường xuyên, chứ không khan hiếm như dế tự nhiên. Trung bình một ngày chị bán hết khoảng 20-30kg. Như hôm nay, mới đăng lên Facebook được nửa buổi chị đã hết sạch hàng, vài khách lẻ hỏi mua 5 lạng tới 1kg chị đành phải hẹn sang hôm sau.

Dế cơm chị Hoan bán là hàng đã được sơ chế sạch, nhặt bỏ cánh, rút phần ruột bẩn trong bụng, đóng hộp 500gram rồi cấp đông. Khách mua về rất tiện chế biến. Chỉ cần rửa qua, sau đó cho vào chiên giòn cùng nước măng chua hay rang muối ớt, nướng, tẩm bột chiên...

Dế mèn - món ăn khoái khẩu của người Hà Nội

“Tôi bán lẻ 200.000 đồng/kg dế, khách mua sỉ từ 5kg trở lên giá 150.000 đồng/kg”. Chị Hoa cho hay, dế cơm được chế biến thành nhiều “mồi bén” khoái khẩu nên rất hút khách. Hàng về đến đâu bán hết đến đó, ít khi có dư.

Anh Bùi Văn Hoàng, một đầu mối bán các loại dế ở Điện Biên, thừa nhận, mặc dù có giá khá đắt đỏ, lên đến gần nửa triệu 1kg nhưng dế lúc nào cũng đắt khách. Nhiều hôm anh muốn làm đĩa dế chiên giòn làm mồi nhậu khách cũng vét sạch.

Theo anh Hoàng, trên thị trường có 2 loại là dế mèn bắt ngoài tự nhiên và dế cơm nuôi ở các trang trại.

Thời điểm này đang vụ săn dế mèn. Con dế thường to khỏe, gấp 3-4 lần so với dế nuôi, thịt chắc, mập mạp, béo ngậy, ăn bùi thơm ngon hơn so với dế nuôi nên được nhiều người lùng mua về ăn hoặc mang đi biếu. Năm nào anh cũng phải đặt hàng của người dân trước 2 tháng, gom mỗi người một ít vì dế mèn tự nhiên ngày càng khan hiếm, nếu không nhanh các mối buôn khác họ lấy hết.

Loại dế cơm giá giá bán lên tới 200.000 đồng/kg vẫn rất hút khách

Dế mèn phụ thuộc vào người dân đi săn bắt được nhiều hay ít nên mỗi ngày anh chỉ gom được 3-5kg. Hàng gom được về chủ yếu để bán cho các mối khách quen, khách VIP do đã đặt hàng từ trước.

Giá dế mèn cũng đắt gấp đôi so với dế cơm, lên đến 400.000 đồng/kg. Riêng dế cơm nguồn hàng luôn dồi dào, khách lấy bao nhiêu cũng có, chỉ cần đặt trước 1-2 ngày, anh Hoàng chia sẻ.

“Tính cả bán sỉ và bán lẻ, mỗi ngày tôi tiêu thụ hết khoảng 40-50kg dế các loại. Hôm nào hút khách, lượng dế bán ra lên đến gần 1 tạ”, anh nói.

Dế mèn là hàng hiếm luôn được mọi người lùng mua

Trên "chợ mạng" dế mèn được bán với giá 400.000 đồng/kg

Vội bê từ trong bếp ra đĩa dế mèn rang giòn vàng ươm, thơm phức, chị Trần Mỹ Linh ở Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) hào hứng nói: “Đợi 3 ngày mới đặt mua được 1kg dế mèn. Đây là dế bắt tự nhiên, hàng hiếm nên giá có phần đắt đỏ. Tính cả phí ship nữa là 450.000 đồng/kg. Nhưng đổi lại, dế mèn tự nhiên béo ngậy, thơm ngon”.

Chị Linh chia sẻ, năm nào vào mùa chị cũng đặt mua dế mèn vì là món khoái khẩu của gia đình. Vào đúng mùa, dế ngon nhất, nhiều trứng ăn bùi, béo ngậy khác hẳn với dế nuôi.

Chị Vũ Hoài Phương ở Yên Lãng (Đống Đa, Hà Nội) cũng chia sẻ, tuy là côn trùng nhưng dế có giá đắt 2-3 lần giá thịt bò Mỹ. Thế nên, dù cả nhà đều thích ăn xong mỗi tuần chị cũng chỉ dám mua 0,5-1kg về tẩm bột chiên giòn hay chiên mắm ớt ăn cho đỡ thòm thèm. Đặc biệt, lần nào mua cũng phải đặt khá lâu mới có.