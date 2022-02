Mẹ khóc ngày tiễn con lên thành phố sau kỳ nghỉ Tết, phản ứng của cô gái gây chú ý

Những ngày đoàn viên trong kỳ nghỉ Tết kết thúc, cuộc sống trở lại về quỹ đạo vốn có. Người lên thành phố đi học, đi làm, người theo nhà chồng về phương xa. Các gia đình lại mỗi người một ngả, đem theo cả nỗi nhớ thương da diết của cha mẹ.

Đồng cảm với nỗi niềm chia xa ấy, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc chia tay của một bà mẹ tiễn con sau ngày Tết đã hút gần nửa triệu lượt xem trên mạng xã hội Tiktok.

Những đứa con ngồi trên xe, balo hành lý, đồ đạc lỉnh kỉnh. Còn bà mẹ tóc bạc phơ, gương mặt khắc khổ, hai tay cứ thế lau hàng nước mắt lăn dài trên má. Bà bịn rịn không giấu nổi xúc động, cứ khóc mãi, một lời chia tay cũng chẳng thể nói thành câu.

Nhưng trái ngược với sự lưu luyến không rời của người mẹ, cô gái chỉ cười khúc khích, an ủi bà: "Tụi con về nghen, không có khóc. Trời ơi, đi vô đi, mẹ đi vô tụi con mới về được".

Lời nói đầy lạc quan ấy vốn để động viên tâm trạng người mẹ già, nhưng có lẽ trong thâm tâm cô cũng thấy buồn khôn xiết.

Chiếc xe máy đi khuất xa rồi, bà mẹ vẫn đứng tần ngần mãi ở con đường vắng, nhìn theo bóng các con...

Mẹ khóc con cười ngày tiễn đưa lên thành phố, biểu cảm trái ngược của cô gái gây chú ý

Khoảnh khắc chân thực ấy đã khiến rất nhiều người nhớ đến bố mẹ mình, nhớ đến cảm xúc lẫn lộn giữa hạnh phúc và chia ly trong ngày đặc biệt ấy. Cảm giác vừa thương vừa buồn của những ông bố bà mẹ trong ngày tiễn con xa nhà luôn lấy nước mắt người xem.

- Nhớ mẹ quá, ngày xưa đi làm mẹ cũng đứng khóc, giờ nhà đìu hiu chỉ còn một mình...

- Mẹ thương con biển hồ lai láng... Các con hãy nhớ thường xuyên về thăm bà, gọi điện thoại hỏi thăm đôi câu là bà mừng lắm rồi.

- Nghĩ thương mẹ, đi xa cả năm, Tết về có vài ngày, các con đi lại cô quạnh, thui thủi ở nhà.

