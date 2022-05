Mâu thuẫn, nữ "cao thủ" tung liên tiếp 3 cước hạ nam thanh niên

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được cho là xảy ra tại Ấn Độ. Cụ thể, khi đang đứng ở quầy thu ngân, một cô gái trẻ và một nam thanh niên đã xảy ra tranh cãi.

Ngay sau đó, nam thanh niên dùng tay đẩy mạnh cô gái về phía sau. Trước hành động của đối phương, cô gái tỏ ra bực tức, lập tức vung chân đá vào người nam thanh niên.

Khi nam thanh niên vừa đứng dậy, cô gái đã tung ra 2 đòn liên tiếp khiến hắn không có cơ hội chống trả. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Được biết, đôi nam nữ có quen biết nhau và nguyên nhân xô xát bắt nguồn từ mâu thuẫn của hai người.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại sự việc đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số ý kiến đều cho rằng, nam thanh niên đã gây sự nhầm "cao thủ".

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn