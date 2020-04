Masan thực hiện nhiều chương trình ủng hộ phòng chống Covid-19 tại Nghệ An và toàn quốc

Theo đó, Công ty Masan Farm Nghệ An đã trao tặng nhiều sản phẩm thiết yếu trị giá 200 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) huyện Quỳ Hợp và các hộ nghèo tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Trước đó, Công ty TNHH Một thành viên Masan Miền Bắc tại Nghệ An cũng đã ủng hộ bằng hiện vật trị giá 100 triệu đồng đến UBMTTQ tỉnh Nghệ An.

Ngoài tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Masan đã triển khai rất nhiều hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như trao tặng 700 máy lọc nước giúp bà con Đồng bằng sông Cửu Long chống hạn mặn, ủng hộ nhiều sản phẩm thiết yếu đến các vùng biên giới, khu vực cách ly, tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn cả nước. Tổng trị giá các chương trình tính đến thời điểm này là hơn 5 tỷ đồng.

Bà Ngân Thị Hồng Chủ tịch UBMTTQ huyện Quỳ Hợp nhận ủng hộ từ đại diện Công ty Masan Farm Nghệ An. Quà tặng là 100% sản phẩm thiết yếu do Masan sản xuất, bao gồm: mì tôm Kokomi, phở Chin-su, cà phê, nước mắm. Tất cả các sản phẩm sẽ được UBMTTQ huyện Quỳ Hợp nhanh chóng chuyển đến đúng địa chỉ để tăng cường thể chất, tinh thần quân nhân, nhân viên y tế và nhân dân các khu vực phòng, chống Covid-19.

Ông Bùi Văn Chương đại diện MTTQ Việt Nam xã Hạ Sơn và ông Đinh Văn Thụ Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Sơn tham gia buổi trao quà của Công ty Masan Farm Nghệ An đến các hộ nghèo tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp

"Đợt vận động “toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19” đã nhận được sự tích cực tham gia của đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chuyển số tiền, hiện vật cùng với các trang thiết bị vật tư y tế, nhu yếu phẩm đến các điểm cách ly tập trung tại các địa phương để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn” – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, bà Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh.

Cùng với các chương trình ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, Tập đoàn Masan còn phối hợp với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã trao tặng 700 thiết bị lọc nước tiêu chuẩn, trị giá 1,4 tỷ đồng để giúp nhân dân 8 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long được sử dụng nước sạch, bảo đảm vệ sinh, phòng chống dịch bệnh. Trong tình hình thiếu nước sạch sinh hoạt đang rất trầm trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, đây là hành động rất thiết thực, giúp bà con vơi bớt khó khăn trong mùa hạn hán.

Tập đoàn Masan trao tặng 700 máy lọc nước, trj giá 1.4 tỷ đồng, giúp bà con Đồng bằng sông Cửu Long chống hạn mặn.

Tác giả: Hoàng Trang

Nguồn tin: Theo An Ninh Tiền Tệ