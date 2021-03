Mang xế hộp đi làm chỗ phơi dưa chua, người hàng xóm khiến ai cũng phải trầm trồ

Dành cho những ai chưa biết đến quy trình làm dưa muối, trước khi cho vào vại/lọ để muối, người ta thường sẽ phơi nắng cho dưa hơi héo đi một chút. Đây là một mẹo giúp cho dưa chua giòn hơn. Thế nên, ở những nhà bán dưa muối hoặc các gia đình tự làm dưa muối để ăn thì khung cảnh phơi dưa la liệt ở sân là chuyện hết sức bình thường.

Thế nhưng, nếu chỉ là rải dưa phơi ngoài sân thôi thì không nói, đằng này lại là cảnh rải dưa lên... xế hộp để phơi thì đúng là đáng trầm trồ đúng không?

Cảnh phơi dưa này do một cư dân mạng đăng tải lên TikTok với nội dung chia sẻ đây là cách mà người hàng xóm nhà cô ấy phơi dưa để muối. Điều này ngay lập tức khiến cư dân mạng trầm trồ:

- Quá đẳng cấp!

- Mang xế đi phơi củ cải muối luôn. Quá đỉnh.

- Đúng là 1 công đôi việc.

- Nơi phơi đồ làm dưa muối đắt giá nhất đây!

Nguồn: TikTok @nguyen_thu_ngan177

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc