Mang dao đến giúp bạn, nam thanh niên đâm nhầm bạn tử vong

Ngô Đức Quý tại cơ quan điều tra. Ảnh C.A

Ngày 29/6, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra nơi đây vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Đức Quý (SN 2003, ngụ phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, 0h ngày 20/6, Trương Thái Hòa (SN 2003), Đỗ Hữu Thành (SN 2002) và một số người bạn tổ chức ăn nhậu tại Công viên 8/3 (thuộc khóm Bình Long 1, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên).

Hòa thấy Trương Thanh Thọ (SN 2005) cùng nhóm bạn đập máy nước giải khát tự động lấy nước uống nên đã dùng điện thoại quay phim.

Cho rằng Hòa quay phim để báo công an, nhóm Thọ lao vào đánh nhóm Hòa khiến nhiều người bị thương. Sau đó, nhóm Thọ bỏ ra về.

Kế đó, Thành điện thoại báo cho Quý biết vụ việc, đối tượng liền rủ theo một nhóm bạn đến công viên. Đến nơi, thấy nhóm Hòa ngồi nhậu, Quý ngỡ là nhóm Thọ nên đã đâm Hòa nhiều nhát.

Sau khi biết là đâm nhằm bạn, Quý bỏ về nhà, sau đó đến công an đầu thú. Riêng Hòa được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Lê An

Nguồn tin: Báo Giao thông