Màn đánh ghen "thần chưởng": Chồng đạp đổ cửa phòng trọ bắt quả tang vợ cùng nhân tình không mặc quần đang "abcxyz"

Khoảng cách luôn là rào cản lớn trong tình yêu, hôn nhân. Đối với những người "nghị lực kém" thì chỉ xa chồng/ vợ mình thời gian ngắn là họ đã đầu hàng cám dỗ rồi.

1 đoạn clip đánh ghen được chia sẻ trên MXH dưới đây khiến dân tình được phen choáng váng. Choáng là bởi cả cảnh đánh ghen như phim chưởng của anh chồng và cả sự táo tợn của đôi gian tình.

Cảnh anh chồng đạp cửa xông vào bắt quả tang vợ mình cùng nhân tình

Your browser does not support the video tag.

Chồng bắt quả tang vợ ngoại tình

Theo người đăng clip thì cô vợ này xa nhà, xa chồng đi làm công nhân ở 1 công ty nào đó với mức lương là 10 triệu/ tháng. Ngỡ cuộc sống kinh tế được cải thiện nhưng ai ngờ... "cay đắng bờ môi".

Như trong clip thì có lẽ anh chồng này đã theo dõi sự phản bội của vợ từ lâu và anh ngấm ngầm "đột kích". Mở đầu video ai cũng hết hồn bởi cú đạp dứt khoát đổ cả cánh cửa phòng trọ. Đau đớn hơn cả là cảnh tượng bên trong. Cô vợ cùng nhân tình đang trong trạng thái bán khỏa thân, tức là phần dưới chân chưa kịp kéo quần.

Anh chồng do quá phẫn uất mà đánh cặp đôi gian tình tới tấp khiến "tiểu tam" không có cơ hội mặc lại quần.

Rất nhiều người bức xúc với cô vợ nhưng hành động của anh chồng cũng đáng thương mà đáng trách. Dù nỗi đau bị phản bội là rất lớn nhưng chúng ta cần dùng lý trí để hành động đúng đắn.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc