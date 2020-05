Mắc sừng khi giao đấu, đôi linh dương tự nộp mạng cho bầy linh cẩu

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video ghi lại kết cục đáng buồn của đôi linh dương đầu bò được một du khách ghi lại trong khu bảo tồn Olare Motorogi, Kenya.

Do mải đọ sức, cặp linh dương đực đã bị vướng sừng vào nhau. Tận dụng cơ hội hiếm có này, đàn linh cẩu đã "thừa nước đục thả câu" lao vào hạ gục một con và cùng nhau đánh chén. Con linh dương còn lại bất lực đứng nhìn và không thể chạy trốn.

Cuối cùng, sau khi đồng loại bị giết chết, nó cũng trở thành miếng mồi tiếp theo cho đàn linh cẩu háu đói.

Linh dương đầu bò là động vật bản địa của châu Phi. Chúng ăn cỏ và thường đi theo đàn, nhiều khi kết hợp với ngựa vằn thành nhóm lớn. Trong tự nhiên, kẻ thù chính của chúng là sư tử, linh cẩu, báo săn, báo hoa mai và cá sấu.

Trong khi đó, Linh cẩu được coi là một trong những loài động vật ăn thịt tham lam nhất trên cạn, có thể giết chết các loài vật to lớn như ngựa vằn, linh dương đầu bò, trâu rừng. Ngoài ra, khả năng chạy nhanh cũng cho phép linh cẩu truy đuổi được cả những loài chim ở khoảng cách gần.

Linh cẩu hiếm khi tự đi săn mồi mà chủ yếu theo sau các động vật săn mồi khác như sư tử, báo... và cướp lấy thức ăn của chúng. Bởi vì cơ thể linh cẩu không hoàn hảo cho việc đi săn giống sư tử hay báo nên chúng rất khó có thể tự khống chế hay giết hại con mồi, buộc phải dựa vào các loài khác để bổ sung thức ăn. Linh cẩu cũng biết theo dõi và lợi dụng động vật ăn xác chết như kền kền để xác định vị trí của những cuộc đi săn thành công.

