Luỵ tình, nam sinh đại học FPT sát hại bạn gái

Ngày 20-7, tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ để TAND TP Hà Nội lên kế hoạch xét xử Hoàng Tuấn An (20 tuổi, ở huyện Hoài Đức) về tội Giết người.

Theo tài liệu cơ quan chức năng, năm 2019, An đang là sinh viên Đại học FPT và chị Th.H. (20 tuổi, cùng quê) đang học tại Học viện Ngân hàng đã yêu nhau. Đầu năm 2021, gia đình của chị H. phát hiện chuyện tình cảm của con gái nên ngăn cấm đôi nam nữ tiếp tục mối quan hệ.

Trong thời gian này, An và bạn gái cũng thường xảy ra mâu thuẫn. Do đó, An bị can lên kế hoạch sát hại bạn gái.

Tối 22-12-2021, An ra đoạn đường gần nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Giang (huyện Hoài Đức, Hà Nội), nơi H. thường xuyên đi làm thêm qua để về nhà. Thấy bạn gái điều khiển xe máy qua, An chặn đường và nói: "Tao muốn nói chuyện".

Cơ quan tố tụng xác định sau cuộc nói chuyện chóng vánh, bị can An đã dùng dao mua trước đó tấn công khiến bạn gái tử vong. Gây án xong, An dùng dao tự sát nhưng một người dân đã phát hiện, can ngăn và sau đó bị can này bị Công an huyện Hoài Đức bắt giữ.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, bị can An được đánh giá là khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình nạn nhân đề nghị xử lý Hoàng Tuấn An theo quy định của pháp luật.

