Luật sư phản bác vụ không khởi tố Tổng Giám đốc chiếm đoạt tài sản

Tổng Giám đốc bị tố chiếm đoạt tài sản

Bà Nguyễn Thị H. ở phường Hưng Dũng (TP. Vinh, Nghệ An) phản ánh: tháng 5/2012, bà H. vay của Ngân hàng ViettinBank chi nhánh Nghệ An 800 triệu đồng và Ngân hàng SacomBank 2,4 tỉ đồng.

Tháng 9/2012, bà H. sang sinh sống, lao động tại Úc. Trước khi đi bà H. ủy quyền miệng cho ông Đậu Anh Tuấn-Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản Xây dựng dầu khí Nghệ An sẽ nhận những khoản tiền bà H. gửi về, thu các khoản nợ giúp cho bà H và quản lý nhà nghỉ LiLi (nhà nghỉ của bà H.) để trả nợ ngân hàng giúp bà H.

Ông Đậu Anh Tuấn-Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản Xây dựng dầu khí Nghệ An bị tố cáo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo bà H. thì, sau mỗi lần gửi tiền về bà đều gọi điện về hỏi thì ông Tuấn đều trả lời "đã nhận đủ và nộp hết cho ngân hàng. Bà H. còn yêu cầu ông Tuấn chụp chứng từ nộp tiền gửi qua mail để cho bà xem nhưng ông Tuấn đều nói "không mang theo trong người" tìm mọi lý do không cung cấp.

“Tháng 8/2013, tôi gửi giấy ủy quyền về cho em trai là Nguyễn Phúc Tiến đến ngân hàng làm thủ tục tất toán. Sau đó, Tiến đã đến các ngân hàng nói trên mới biết là ông Tuấn đã lừa tôi. Sau khi bị phát hiện, tôi đã gọi điện về yêu cầu ông Tuấn giải quyết các khoản nợ ngân hàng thì ông Tuấn mới đến ngân hàng viết giấy cam kết trả nợ cho ngân hàng”, bà H. cho biết.

Quá trình điều tra sự việc trên cho thấy, tại biên bản làm việc ngày 1/6 vừa qua giữa điều tra viên của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An và người tố cáo thì đúng là có việc ông Tuấn đã nhận tiền của bà H. gửi về.

Cụ thể, bà H. đã chuyển tiền cho ông Tuấn bằng nhiều hình thức với tổng số tiền là 3.401.416.000 đồng (5 khoản) nhưng ông Tuấn chỉ mới chi trả giúp cho bà H. một phần tiền tại ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị H. khẳng định: “Tôi gửi tiền và nhờ ông Tuấn tiến hành trả tiền tất toán tại Ngân hàng ViettinBank và SacomBank nhưng ông Tuấn không tiến hành tất toán mà lại dùng vào việc chi tiêu cá nhân. Và điều đang nói, thưc tế ông Tuấn vẫn thông báo cho tôi là đã tất toán cho ngân hàng là có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Luật sư phản bác những gì?

Tưởng sự việc đã “rõ như ban ngày” nhưng bất ngờ là mới đây ngày 6/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 4 không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác về tội phạm việc bà H. tố cáo ông Đậu Anh Tuấn. Lý do là ông Tuấn không có gian dối, không có ý thức chiếm đoạt tài sản của bà H., vụ việc chỉ là quan hệ dân sự.

Không đồng tình với quyết định trên, mới đây bà H. đã có đơn khiếu nại gửi Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An. Theo đó bà H. cho rằng, năm 2014 bà đã làm đơn tố cáo ông Tuấn về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (đơn gửi cho PC44 nay là PC01, Công an tỉnh Nghệ An).

Văn bản này theo bà H. do ông Tuấn viết và ký đã thừa nhận ông Tuấn lừa bà khi nộp tiền cho ngân hàng.

Bấy giờ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành thụ lý, điều tra, xác minh và đã ban hành Thông báo số 06 ngày 30/11/2014 kết luận: “Hành vi nhận tiền để trả nợ ngân hàng giúp chị Hiền của Đậu Anh Tuấn nhưng chỉ trả một phần, sau đó dùng hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền nêu trên của Đậu Anh Tuấn có dấu hiệu phạm tôi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được qui định tại Điều 140 Bộ luật hình sự.

“Như vậy Thông báo số 06 năm 2014 của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã kết luận rõ hành vi của ông Đậu Anh Tuấn có dấu hiệu phạm tội lạm dụng tín nhiêm chiếm đoạt tài sản. Tại sao đến nay 2020 lại kết luận trái chiều, điều này có gì khuất tất hay bao che cho sai phạm của ông Tuấn”, bà H. nghi vấn.

Trao đổi với phóng viên An ninh Tiền tệ, luật sư Đinh Thị Thúy Hằng – Công ty Luật TNHH Amber cũng phản bác: “Hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Đậu Anh Tuấn Tuấn là rõ ràng, có đầy đủ chứng cứ chứng minh và bản thân ông Tuấn cũng thừa nhận trong các tài liệu (Đơn Xác nhận do ông Tuấn lập và ký ngày 08/12/2017 và Đơn Xác nhận do ông Tuấn lập và ký ngày 20/12/2017 và Bản tường trình và cam kết trả nợ do ông Tuấn viết gửi Ngân hàng ngày 15/8/2013)”.

Ngoài ra luật sư Đinh Thị Thúy Hằng cũng nói: “Tại sao điều tra viên lại cho rằng vì ông Tuấn không bỏ trốn, không có ý thức chiếm đoạt, có thiện chí trả tiền… nên đây là quan hệ dân sự? Rõ ràng ở đây ông Đậu Anh Tuấn đã nhận tiền của bà H., nhưng cố tình dùng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của bà H. Cơ quan điều tra lại cố tình nhìn nhận, đánh giá sai lệch tình tiết và các chứng cứ, đánh lận khái niệm để bao che cho ông Tuấn, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của bà H.”.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.