Lũ quét kinh hoàng ở huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An

Tin từ Nghệ An cho biết, rạng sáng nay (2/10), lũ quét bất ngờ xảy ra ở xã Tà Cạ và Thị trấn Mường Xén, huyện miền núi Kỳ Sơn.

Trước đó, từ nửa đêm ở địa phương mưa rất lớn. Đến hơn 2h sáng lũ bất ngờ quét về, gây sạt lở đường và ngập tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơn.





Lũ quét qua Thị trấn Mường Xén. Ảnh Đào Thọ.



Tại thị trấn Mường Xén nhiều đoạn đường ngập sâu quá đầu gối, nhiều cơ quan, công sở cũng bị ngập nước.

Theo lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, hiện chưa thống kê được thiệt hại, nhưng bước đầu xác định 3 căn nhà của dân bị sập, nhiều phương tiện và tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi.

Clip người dân ghi lại:

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: baovephapluat.vn