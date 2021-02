Lốp xe phát nổ kinh hoàng khiến nam công nhân suýt mất mạng

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 22/1, tại một cửa hàng sửa chữa ô tô ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Một chiếc lốp đã bất ngờ phát nổ khi đang bơm hơi rồi bay thẳng về phía một công nhân đứng ngay gần đó. May mắn là người công nhân đã nhanh chóng di chuyển ra xa và tránh được chiếc lốp va vào người.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ việc là do chiếc xe đã quá cũ và không đảm bảo chất lượng.

Trước đó, một vụ tai nạn tương tự cũng xảy ra tại một tiệm sửa xe ở Trung Quốc.

Lốp xe, đặc biệt là những mẫu lốp cỡ lớn của xe tải, xe khách khi phát nổ có sức công phá như một quả bom. Trong quá trình sửa chữa hoặc bơm lốp, mọi người không nên đứng gần. Với tài xế, luôn kiểm tra tình trạng lốp định kỳ để đảm bảo lốp xe luôn trong trạng thái an toàn.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn