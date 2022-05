Lời khai bình thản đến rợn người của kẻ thảm sát cả nhà vợ cũ

Sáng 30/5, Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành di lý Đoàn Minh Hải - nghi phạm trong vụ sát hại 3 người trong một gia đình tại thị xã Đông Hòa (Phú Yên) từ TPHCM về Phú Yên để phục vụ điều tra.

Công an di lý đối tượng Đoàn Minh Hải từ TPHCM về Phú Yên để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, khai nhận bản thân đã ra tay sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ, đối tượng Hải tỏ ra bình thản và nhớ đến từng chi tiết gây án, chỉ ra từng nơi đã cất giấu hung khí.

Theo lời khai nghi phạm, sau khi ly hôn với chị D., trong 3 năm liền, Hải mong muốn gặp con nhiều lần nhưng không được chấp thuận nên bực tức trong người.

Hải khai, từ mâu thuẫn trên, cách đây 2 năm, Hải đã có ý định giết cả nhà vợ. Từ đó Hải đã chuẩn bị sẵn dao, búa.

Đoàn Minh Hải khai nhận bản thân đã ra tay sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ.

Khoảng 12h ngày 28/5, Hải cho dao và búa vào một túi màu đen rồi đến nhà của vợ cũ. Đến 13h45 cùng ngày, Hải dùng dao, búa sát hại lần lượt ông Nguyễn C. (SN 1962), bà Lê Thị L. (SN 1964) và chị Nguyễn Thị D. (SN 1994 - vợ cũ Hải), sau đó Hải đưa cháu V. về nhà ông bà nội nhờ chăm sóc.

Chưa dừng lại, Hải 2 lần quay lại nhà ông Nguyễn C. để kiểm tra các nạn nhân đã tử vong hay chưa, đồng thời ngồi bên thi thể chị D. để nói lời tiễn biệt. Đến khoảng 17h cùng ngày (28/5), Hải dùng xe máy của một người thân đi từ Phú Yên vào TPHCM.

Tại đây, Hải gọi điện nhiều người thân để xin tiền và ngủ nhờ, dự định sẽ tìm cách vượt biên sang Campuchia. Đến tối 29/5, Hải bị lực lượng công an bắt giữ khi đang đi xin tiền một người bạn.

Điều tra viên hỏi Hải có hối hận về hành vi phạm tội của mình hay không? Hải bình thản nói không và khai: "Tôi đã nhiều lần muốn gặp con nhưng gia đình vợ không cho, còn khiêu khích".

Công an bảo vệ hiện trường tại khu vực nhà ông Nguyễn C.

Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên - cho biết: "Theo các dấu vết của hiện trường để lại cùng những câu trả lời của cháu V. và một số nhân chứng, cơ quan chức năng xác định Hải là nghi phạm gây ra vụ thảm sát ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung nên đã ra quyết định truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự hỗ trợ của Bộ Công an, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng này tại TPHCM và di lý về Phú Yên an toàn để phục vụ công tác điều tra".

Theo Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, hiện đơn vị tiếp tục lấy lời khai và mở rộng điều tra để xử lý vụ án theo pháp luật.

Vụ thảm sát 3 người trong một gia đình ở vùng quê Sáng sớm 29/5, người dân phát hiện ông Nguyễn C. (SN 1962) và vợ là Lê Thị L. (SN 1964) cùng con gái Nguyễn Thị D. (SN 1994) nằm chết trong nhà với các dấu hiệu nghi bị sát hại, liền báo công an. Thời điểm này, cháu N.T.T.V. (SN 2019), con gái của chị D. ở cùng nhà mất tích. Sau đó, cơ quan chức năng đã tìm thấy cháu V. tại nhà nội của cháu, cùng ở thị xã Đông Hòa. Nhiều hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết, thời gian gần đây, chồng cũ của chị D. là Đoàn Minh Hải hay đến lớn tiếng giành nuôi con. Tối 29/5, cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ Hải tại TPHCM.

Tác giả: Trung Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí