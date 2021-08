Lợi ích sức khỏe tuyệt vời của trà Kombucha

Một nguồn lợi khuẩn dồi dào

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Trà Kombucha chứa nhiều probiotics và enzym tốt cho sức khỏe. Probiotics cung cấp cho đường ruột những vi khuẩn lành mạnh, giúp cải thiện tiêu hóa, viêm nhiễm và hỗ trợ giảm cân. Vì vậy, bổ sung trà Kombucha vào chế độ ăn uống để cải thiện sức khỏe của bản thân.

Chứa chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là những chất chống lại các gốc tự do, các phân tử phản ứng có thể gây hại cho tế bào của cơ thể. Nhiều nhà khoa học tin rằng, loại chất này từ thực phẩm và đồ uống tốt hơn cho sức khỏe so với các chất bổ sung chất chống oxy hóa. May mắn thay, trà Kombucha có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao.

Khả năng tiêu diệt vi khuẩn

Kombucha làm từ trà đen hoặc trà xanh nên rất giàu polyphenol và axit axetic. Cả hai chất này đều đã được chứng minh là ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và nấm men.

Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch

Probiotics là vi khuẩn thường xuất hiện trong các loại thực phẩm lên men như sữa chua, miso, kombucha, kefir... Nhờ được lên men từ trà, đường kết hợp với con giống SCOBY, giúp sản sinh ra một lượng lớn probiotics chủng Lactobacillus trong Kombucha.

Lactobacillus là một chủng probiotics phổ biến, vì vậy, Kombucha hỗ trợ duy trì sự ổn định của hệ miễn dịch, ngăn ngừa viêm nhiễm. Các chuyên gia ghi nhận, khoảng 70 - 80% tế bào miễn dịch khu trú ở đường ruột, và probiotics chính là “vũ khí” bảo vệ đường ruột của chúng ta.

Con giống SCOBY chuyển hóa trà, đường thành hỗn hợp giàu probiotics (chủng Lactobacillus).

Cung cấp năng lượng

Sau probiotics, trong Kombucha còn chứa vitamin B và vitamin C, nhất là B6, B12. Thiếu hụt vitamin B là một trong những nguyên nhân chính khiến cơ thể mệt mỏi và có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu. Vì điểm này, Kombucha có thể hỗ trợ việc chuyển hóa thức ăn thành năng lượng rất tốt. Ngoài ra, Kombucha cũng sản sinh ra nhiều hoóc môn tâm trạng tốt như serotonin, giúp giảm những cảm xúc tiêu cực như chán nản, trầm cảm.

Hỗ trợ tốt cho đường tiêu hóa

Kombucha được coi như một loại men tiêu hóa giúp gia tăng lượng vi khuẩn bifida có lợi trong ruột nhờ sản sinh các axit hữu cơ tự nhiên. Trong đó, nổi trội là axit axetic và axit latic giúp tăng sức đề kháng cho ruột và giảm nguy cơ các bệnh về tiêu hóa như táo bón, nhiễm trùng đường ruột, rối loạn tiêu hóa, chữa viêm loét ruột và dạ dày.

Tác giả: Bằng Lăng (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn