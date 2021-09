Loạt dự án được Nghệ An chấp thuận đầu tư

Khu công nghiệp VSiP Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, mặc dù chịu sự tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Nghệ An vẫn ước đạt 12.296,23 tỷ đồng, bằng 87,6% dự toán HĐND tỉnh giao (14.032,3 tỷ đồng) và tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 11.105,23 tỷ đồng, đạt 86,9% dự toán và tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến ngày 20/8/2021, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 62 dự án, điều chỉnh 95 lượt dự án, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 13.789,76 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án tăng 19%, tổng mức đầu tư tăng 3,33 lần.

Nhadautu.vn thống kê những dự án có vốn đầu tư lớn được Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư trong 8 tháng đầu năm 2021.

Điển hình, có 3 dự án FDI được chấp thuận chủ trương đầu tư như: dự án Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) tại Khu công nghiệp VSIP do Everwin Precision HongKong Company Limited làm chủ đầu tư, dự án được Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 6/1/2021 với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD; Dự án Nhà máy JIANGTAI Việt Nam tại Khu công nghiệp WHA do Công ty TNHH JIANGTAI Việt Nam làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 3 triệu USD; Dự án Nhà máy in, thêu Dong A Decal Ha Noi Co.Ltd tại Phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai do Công ty TNHH MTV Dong-A Decal Ha Noi Co. Ltd làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 2,4 triệu USD.

Bên cạnh đó, có hàng loạt dự án với tổng mức đầu tư nhiều trăm tỷ đồng do các doanh nghiệp trong nước làm chủ đầu tư như: Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 tại thị xã Hoàng Mai thuộc Khu kinh tế Đông Nam do CTCP Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 750 tỷ đồng; hai dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản và lợn thịt thương phẩm theo mô hình trại lạnh khép kín và dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt thương phẩm theo mô hình trại lạnh khép kín tại huyện Tân Kỳ do CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 1.240 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy sản xuất và chế biến bột đá siêu mịn tại Khu công nghiệp Nghĩa Đàn do Công ty TNHH công nghệ vật liệu mới Đức Thịnh làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng; Dự án Khu thương mại dịch vụ và cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã Hưng Đông, TP. Vinh do CTCP Thương mại Thiên Hà An làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 232,27 tỷ đồng; Dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi heo công nghiệp tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn do CTCP Đầu tư và chăn nuôi Anh Sơn làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 174,1 tỷ đồng; Dự án Nhà máy NAGACO Quỳnh Lưu tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu do CTCP may Nam Định làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 155,2 tỷ đồng.

Dự án 35 - Công ty cổ phần BCI ại Khu công nghiệp VSIP do CTCP BCI làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 205 tỷ đồng; Dự án Trang trại chăn nuôi theo mô hình trại lạnh khép kín tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ do Công ty TNHH Chăn nuôi công nghệ cao Tân Thắng làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 149,7 tỷ đồng; Dự án kinh doanh kho bãi Logistic tại Khu C, KCN Nam Cấm do CTCP đầu tư năng lượng Vinasun làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng…

Mới đây, Nghệ An cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim, TP. Vinh tại xã Nghi Kim và xã Nghi Liên, TP. Vinh. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 1.195 tỷ đồng, và hiện đang mời gọi nhà đầu tư.

