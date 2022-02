“Loạn giá” test nhanh Covid-19, người dân khốn khổ đủ đường - Bài 2

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng, chống dịch Covid-19. CDC Nghệ An đã ký 4 gói thầu với Công ty Việt Á tổng trị giá 28 tỷ đồng, trong đó 2 gói thầu theo hình thức chỉ định với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng.