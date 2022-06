Lộ diện những cán bộ ngân hàng "tiếp tay" trong vụ vận chuyển trái phép 30 ngàn tỷ qua biên giới

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, ở quận Tây Hồ) cùng 12 bị can khác về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Theo nội dung cáo trạng của VKSND TP Hà Nội nêu rõ về danh tính các đối tượng trong đường dây vận chuyển số tiền khủng, cũng với đó là các "chiêu thức" để hình thành nên đường dây này.

Qua đó, lực lượng chức năng cũng đã xác định được các đối tượng thuộc các ngân hàng góp sức và việc hoàn thiện các thủ tục để tiến hành đưa số tiền hơn 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã xác định được 13 bị can cùng bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, trong đó có Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi) và chồng là Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, cùng trú tại Tây Hồ, Hà Nội).

Nhiều nhân viên, cán bộ ngân hàng liên quan đến vụ vận chuyển số tiền hơn 30 nghìn tỷ đồng qua biên giới (ảnh minh họa).

Cơ quan tố tụng xác định một số cán bộ, nhân viên ngân hàng của MB Bank, Sacombank bị cáo buộc giúp Nguyễn Thị Nguyệt vận chuyển hàng nghìn tỉ ra nước ngoài và được "bồi dưỡng".

Theo cáo trạng, giai đoạn 2016-2020, Nguyễn Thị Nguyệt cùng chồng là Phạm Anh Tuấn cấu kết cùng Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, quê Quảng Ninh) và các bị can khác hợp thức hồ sơ tạm nhập, tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép hơn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài thông qua pháp nhân của 11 công ty.

Trong 11 doanh nghiệp trên, 8 công ty do vợ chồng Nguyệt mượn giấy tờ của những người thân lập ra nhằm phục vụ việc chuyển tiền. Quá trình điều hành, vợ chồng Nguyệt lôi kéo dì, chị, em, cháu trong gia tộc tham gia đường dây phạm pháp.

Theo cáo trạng, Nguyệt và Tuấn đã liên hệ với các ngân hàng ở Quảng Ninh, Lào Cai để chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế.

Các nhân viên ngân hàng thuộc chi nhánh Móng Cái (Quảng Ninh) bị cáo buộc liên quan hành vi của các bị can gồm: Phạm Thị Minh Ngân - Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB Bank), Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank.

Tại MB Bank Móng Cái, Viện KSND Hà Nội xác định nhân viên Phạm Thị Minh Ngân được giao thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập.

Trong vụ án, cơ quan công an xác định, ngân nhận hồ sơ thanh toán quốc tế do bị can Nguyễn Thị Hà chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc xe khách.

Do Ngân là nhân viên MB Bank nên thẩm quyền xử lý hành vi của Ngân thuộc Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tách tài liệu liên quan đến hành vi của Ngân chuyển đến Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

Đến nay, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Minh Ngân về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Hiện bị can này được tại ngoại.

Cáo trạng cũng nêu, tại Sacombank Móng Cái, Nguyễn Thị Nguyệt và các bị can đã nhiều lần chuyển hồ sơ thanh toán quốc tế của 4 công ty cho chi nhánh ngân hàng. Sau đó, các nhân viên Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa đã tiếp nhận. VKSND xác định bị can Nguyệt nhiều lần bồi dưỡng cho 2 nhân viên này khoảng 80 triệu đồng.

Năm 2018, trong một lần xử lý hồ sơ, Phương Anh và phía Sacombank nghi ngờ hành vi chuyển tiền của bà Nguyệt trái quy định nên dừng giao dịch. Cơ quan tố tụng đánh giá Phương Anh và Hoa không biết Nguyệt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên không đề cập xử lý.

Tác giả: Đại Văn

Nguồn tin: phapluatplus.vn