Lộ diện chủ mưu thực hiện đoạn ghi âm cắt, ghép gây xôn xao dư luận

Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang khẳng định Hoàng Văn Dũng là người đăng tải đoạn ghi âm cắt, ghép đầu tiên gây xôn xao dư luận - Ảnh: CACC

Tối 5-10, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết ngày 3-10, trên trang Facebook phản động ở hải ngoại chuyên chống phá Đảng, Nhà nước có tên "Hoàng Dũng" phát tán đoạn clip "ghi âm cuộc điện thoại được cho của giám đốc Công an tỉnh An Giang trò chuyện với "cựu bí thư tỉnh" xung quanh việc không có sự đồng nhất trong công tác chỉ đạo chống dịch tỉnh An Giang.

Đoạn ghi âm nhắm đến người đứng đầu chính quyền địa phương là ông Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch UBND tỉnh.

Công an tỉnh An Giang xác định file ghi âm này đã bị cắt ghép và nội dung bình luận của trang Facebook "Hoàng Dũng" là bịa đặt, mục đích cố ý gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh. Từ đó lộ rõ ý đồ chống phá công cuộc phòng, chống dịch tại An Giang.

Đối tượng phản động Hoàng Văn Dũng (chủ trang Facebook Hoàng Dũng) đã sử dụng đoạn clip ghi âm (đã được cắt ghép) để suy diễn, bịa đặt nhằm tấn công, hạ uy tín ông Nguyễn Thanh Bình.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Văn Dũng, 42 tuổi, hiện định cư ở Mỹ. Trước khi tham gia các hoạt động chống phá trong nước, Dũng đi bán quần áo thuê. Dũng tham gia sáng lập "Phong trào Con đường Việt Nam", là thành viên cốt cán, hoạt động tích cực ở trong nước, quản trị fanpage "Con đường Việt Nam"…

Mỗi tháng, Dũng được hỗ trợ 500 USD từ quỹ hoạt động của tổ chức phản động.

Từ tháng 5-2016, Dũng lập nhóm chat kín trên mạng xã hội Facebook có tên "Hà Tĩnh - Hà Nội - Sài Gòn" để bàn bạc ý đồ kích động biểu tình. Dũng còn tham gia nhóm chat kín "Phản ứng nhanh SG" - nhóm chuyên tổ chức các hoạt động tụ tập gây áp lực, đòi trả tự do cho số đối tượng chống đối bị bắt giữ khi tham gia biểu tình.

Facebook của Hoàng Dũng đã chia sẻ trên mạng xã hội đoạn ghi âm cắt, ghép, bịa đặt, gây chia rẽ nội bộ tỉnh - Ảnh: BỬU ĐẤU chụp màn hình

Cụ thể, ở vụ việc này, Dũng tung tin xuyên tạc với mục đích bôi nhọ hình ảnh chủ tịch tỉnh An Giang, cố tình gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh và chống phá công cuộc phòng, chống dịch tại An Giang.

Công an tỉnh An Giang yêu cầu mọi người bình tĩnh, không chia sẻ thông tin xuyên tạc này. Nếu ai cố tình chia sẻ và phát tán những clip, hình ảnh từ các trang phản động hoặc đưa những thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Riêng đối tượng cố tình ghi âm các cuộc điện thoại, cắt ghép rồi cung cấp cho các đối tượng phản động trong vụ việc này đã bị cơ quan điều tra công an triệu tập để điều tra, xác minh làm rõ động cơ, mục đích sai phạm.

"Chúng tôi xác định Dũng là đối tượng thực hiện việc cắt, ghép ghi âm rồi đăng mạng xã hội đầu tiên. Cơ quan điều tra đã mời làm việc một số nghi phạm được cho cấu kết với Dũng để thực hiện đoạn ghi âm cắt ghép, bịa đặt, bội nhọ danh dự của lãnh đạo tỉnh và chia rẽ đoàn kết nội bộ", một lãnh đạo Công an tỉnh nói thêm.

Tác giả: Bửu Đấu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ