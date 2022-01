Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của học sinh Nghệ An

Ngày 19/1, thông tin từ sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đơn vị vừa có văn bản về việc tổ chức nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và đã thông báo lịch nghỉ Tết đối với cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn tỉnh.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 5 ngày từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 4/2/2022 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Học sinh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 25/1/2022 đến hết ngày 6/2/2022 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Học sinh được nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 13 ngày.

Để đảm bảo có một cái tết an toàn, lành mạnh, sở cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc và các nhà trường trong thời gian nghỉ tết cần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Hướng dẫn phụ huynh thực hiện đúng quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; không chơi cờ bạc và tham gia các tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm túc quy định 5K về phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 lành mạnh, vui tươi, an toàn, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh.

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể ở địa phương huy động các nguồn lực của xã hội, tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh thuộc gia đình chính sách, học sinh mồ côi, không nơi nương tựa; cán bộ, giáo viên, nhân viên hưu trí có hoàn cảnh khó khăn; cán bộ, giáo viên và học sinh có người thân đang làm nhiệm vụ tại các vùng biển đảo, biên giới của Tổ quốc. Dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

