Lexus ES 2021 giá từ 2,54 tỷ đồng thay đổi những gì?

Ở lần cải tiến này, ES 250 và 300h được bổ sung hệ thống phanh an toàn khi đỗ xe PKSB (Parking Support Brake) trên cả 2 phiên bản. Hệ thống quản lý thông tin từ cảm biến đỗ xe xung quanh, cảm biến radar của hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi (RCTA), hình ảnh từ camera, qua đó cảnh báo người lái về va chạm có thể xảy ra với vật thể tĩnh, với xe đang di chuyển từ phía sau, hay với người đi bộ,… Nếu người lái không đạp phanh, hệ thống sẽ phanh tự động để tránh va chạm hoặc giảm thiểu tối đa tác động của va chạm.

Lexus ES 2021 tiếp tục được nhập khẩu và phân phối với 2 model ES 250 và ES 300h.

Ngoài ra, phiên bản ES 300h được trang bị camera 360 giúp ghi hình toàn cảnh xung quanh xe, cho phép người lái quan sát được cả hình ảnh ở các góc khuất và điểm mù mà gương chiếu hậu không quan sát được giúp mỗi chuyến đi cùng Lexus là một hành trình lái xe an toàn.

Cùng với đó, ES phiên bản 2021 tiếp tục kế thừa từ phiên bản trước Hệ thống an toàn Lexus LSS +2 với những tính năng an toàn tiên tiến nhất như: Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS), Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC), Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) và Hệ thống đèn pha tự động thích ứng (AHS), cùng các tính năng an toàn khác như Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), Hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi (RCTA), và Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS).

Về thiết kế bên ngoài, Lexus ES nâng cấp 2021 không có nhiều thay đổi với phong cách sang trọng, lịch lãm, lưới tản nhiệt hình con suốt quen thuộc, đèn định vị hình móc câu hay đèn hậu LED hình chữ L.

Cụm đèn pha ba bóng LED cùng hệ thống đèn định vị LED sắc sảo.

Lexus ES 2021 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.975 x 1.865 x 1.445 (mm), chiều dài cơ sở 2.870 mm. Cả 2 model ES 250 và ES 300h đều sử dụng la-zăng hợp kim 18 inch thiết kế đa chấu.

Về nội thất, Lexus ES 2021 vẫn sở hữu những tiện nghi đẳng cấp hàng đầu như ghế da Semi-Aniline mềm mại, ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng khác nhau, hệ thống âm thanh vòm 17 loa Mark Levinson và hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập cùng kết nối giải trí đa phương tiện mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hiện đại và thoải mái.

Không gian nội thất sang trọng và tinh tế.

Lexus ES 250 trang bị động cơ xăng I4 2.5L có công suất 204 mã lực, đi cùng hộp số tự động 8 cấp. Biến thể hybrid ES 300h có động cơ điện và động cơ xăng, sản sinh tổng công suất 214 mã lực và kết hợp với hộp số vô cấp ECVT. Hai mẫu ES 250 và 300h có mức giá lần lượt là 2,54 và 3,04 tỷ đồng. Và sẽ cạnh tranh trực tiếp với Mercedes E-class, BMW series 5 hay Audi A6./.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Báo VOV