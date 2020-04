Lee Min Ho tiết lộ về bạn diễn xinh đẹp và vai quân vương đầy thử thách

“Lee Min Ho và Kim Go Eun làm sáng rực cả phim trường nhờ nụ cười rạng ngời và ấm áp của họ. Không khí làm việc tích cực, thân thiên mà họ mang lại cũng khiến mọi người trong đoàn làm phim thoải mái. Cả hai vào vai Hoàng đế Lee Gon và nữ thám thử Jung Tae Eul một cách dễ dàng và sẽ chiếm trọn trái tim của người xem”, nhà sản xuất của phim chia sẻ.

Bộ phim “The King: The Eternal Monarch - Quân vương bất diệt” với sự góp mặt của Lee Min Ho đã lên sóng những tập đầu tiên và đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ châu Á. Phim đánh dấu sự trở lại của mỹ nam xứ Hàn Lee Min Ho sau 3 năm vắng bóng trên mành ảnh nhỏ để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tạo hình đầy cuốn hút của Lee Min Ho trong "Quân vương bất diệt"

Lee Min Ho khẳng định vai diễn hoàng đế Lee Gon trong "Quân vương bất diệt" hoàn toàn khác với những vai diễn tuổi đôi mươi của anh.

“The King: The Eternal Monarch - Quân vương bất diệt” là bộ phim xoay quanh câu chuyện về thế giới song song. Trong phim, Lee Min Ho vào vai Hoàng đế Lee Gon, người đang nỗ lực ngăn cản ác quỷ xâm nhập vào thế giới loài người. Anh phải hợp tác cùng một thám tử ở thế giới hiện đại - Jung Tae Eul do Kim Go Eun đảm nhiệm để đóng cánh cửa giữa hai thế giới.

Sự kết đôi của Lee Min Ho và Kim Go Eun cũng là điều khiến fan của mỹ nam sinh năm 1987 này tò mò. Bạn diễn của Lee Min Ho trong “Quân vương bất diệt” sinh năm 1991 và cũng là một trong những nữ diễn viên trẻ được yêu thích tại Hàn Quốc. Cô gia nhập làng giải trí vào năm 2012 với vai diễn ấn tượng trong “A Muse”. Vai diễn này đã mang lại cho cô giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải điện ảnh Hàn Quốc 2012. Cô tiếp tục góp mặt và khẳng định khả năng diễn xuất trong sê-ri “Cheese in the Trap” (2016) và “Guardian: The Lonely and Great God” (2016).

Việc lựa chọn Kim Go Eun làm bạn diễn cho Lee Min Ho trong “Quân vương bật diệt” khiến tên tuổi của cô càng được chú ý. Nhật xét về người bạn diễn của mình, mỹ nam xứ Hàn nói: “Kim Go Eun là một trong những nghệ sĩ nữ gần tuổi mà tôi luôn muốn được cộng tác cùng. Cảm giác làm việc với cô ấy rất tuyệt!”.

Kim Go Eun cũng rất hào hứng khi được cộng tác với một trong những mỹ nam nổi tiếng nhất xứ Hàn: “Ngay lần đầu gặp anh ấy, tôi đã bị hớp hồn bởi tôi là fan của Kim Tan (vai diễn của Lee Min Ho trong Người thừa kế). Thú thực, tôi nghĩ anh ấy là diễn viên xuất sắc nhất”.

Để chuẩn bị cho vai diễn trong "Quân vương bất diệt", Lee Min Ho phải giảm cân, tập thể dục và học cưỡi ngựa...

Mới đây, Lee Min Ho và Kim Go Eun tiếp tục gây bão khi xuất hiện hoàn hảo bên nhau trong một bộ ảnh. Có thể thấy, so với thời điểm mới xuất ngũ, Lee Min Ho hiện tại đã giảm cân khá nhiều Được biết, để chuẩn bị cho dự án lần này, Lee Min Ho phải thực hiện một chế độ ăn kiêng và tập luyện nghiêm ngặt. Anh cũng phải chăm sóc da để có được một gương mặt sáng và cuốn hút trong phim.

Hơn tất cả, với Lee Min Ho vai diễn quân vương trong “Quân vương bất diệt” là vai diễn có tính bước ngoặt: “Khi đọc kịch bản và điều đầu tiên thu hút tôi chính là nhân vật là quân vương. Tôi không nghĩ mình có cơ hội thực hiện vai diễn này lần thứ hai”.

“Tôi đã phải luyện tập. Tôi học cưỡi ngựa. Và vào vai một hoàng đế, tôi phải hành xử và chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi thậm chí còn phải xem nhiều phim tài liệu về hoàng gia Anh và lịch sử Hàn Quốc để có diễn xuất thuyết phục hơn. Nhân vật của tôi cũng là một người có kiến thức toán học uyên thâm. Tôi cũng phải đọc nhiều bài diễn thuyết về chủ đề này. Tôi muốn mang đến cho khán giả một hình ảnh điềm tĩnh, cuốn hút và chín chắn hơn so với những vai diễn tuổi đôi mươi của mình”, Lee Min Ho chia sẻ.

Sự kết đôi của Lee Min Ho và Kim Go Eun khiến fan tò mò và thích thú.

Nhà sản xuất khẳng định, sự kiết đôi của Lee Min Ho và Kim Go Eun rất tuyệt vời và mang đến cảm xúc ấn tượng cho người xem.

Kim Go Eun thừa nhận, cô là fan của Lee Min Ho và hạnh phúc khi được cộng tác cùng anh.

Tác giả: Mi Vân

Nguồn tin: Báo Dân trí