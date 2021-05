"Lão tướng" Anh Đức xứng đáng lên tuyển

Thua 0-1 trong cuộc tiếp đón đương kim á quân Bà Rịa - Vũng Tàu ở vòng 5 là thất bại duy nhất của CLB Long An sau 7 vòng đấu tại Giải Hạng nhất 2021. Trận đấu đó, đội bóng nhà bầu Thắng thiếu vắng chân sút chủ lực Nguyễn Anh Đức vì phải tập trung cho khóa học bằng HLV bóng đá chuyên nghiệp. Ngoài ra, tất cả các bàn thắng mà CLB Long An có được sau 7 vòng đấu đều do "lão tướng" sinh năm 1985 này lập công.

Những tưởng ở tuổi 36, Anh Đức sẽ không còn đủ thể lực để thi đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam nhưng với đẳng cấp của mình, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam đã tỏa sáng trong 4 trận đấu giúp CLB Long An lọt vào tốp 3, rút ngắn khoảng cách điểm với 2 đội đầu bảng và đủ điều kiện để tranh 1,5 suất thăng hạng V-League ở mùa này. Cựu cầu thủ B.Bình Dương này cũng đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" với 5 pha lập công sau 7 vòng đấu.

Nguyễn Anh Đức xứng đáng được HLV Park Hang-seo tạo điều kiện khoác áo tuyển quốc gia ở các trận vòng loại VCK World Cup 2022 diễn ra tại UAE sắp tới Ảnh: VPF

Anh Đức tuy không còn duy trì khả năng bứt tốc cao như thời phong độ đỉnh cao nhưng kỹ thuật "không chiến" và kinh nghiệm thi đấu của tiền đạo gốc Bình Dương vẫn là vũ khí lợi hại mà hiếm cầu thủ Việt Nam nào có được. Đó cũng là lý do mà HLV Park Hang-seo và trợ lý của ông thường góp mặt trên khán đài, chứng kiến trực tiếp các trận đấu ở Giải Hạng nhất quốc gia có Anh Đức thi đấu mùa này.

Phong độ ghi bàn đáng nể trong thời gian qua cũng giúp Anh Đức có được một suất trong đợt hội quân đội dự tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho các trận đấu còn lại của vòng loại VCK World Cup 2022. Với những gì đã cống hiến cho màu áo tuyển quốc gia thời gian qua, Anh Đức luôn được HLV Park Hang-seo đánh giá cao về năng lực thi đấu, cách chớp thời cơ để ghi bàn quyết định và là biểu tượng của sự bền bỉ cho các "đàn em" noi theo.

Hiện tại, những tiền đạo có thể hình lý tưởng của tuyển Việt Nam như Nguyễn Tiến Linh hay Hà Đức Chinh vẫn chưa sánh ngang Anh Đức về khả năng ghi bàn bằng đầu hay tì đè, làm tường. Nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tạo cơ hội để "lão tướng" sinh năm 1985 khoác áo tuyển quốc gia trong chuyến đi UAE vào cuối tháng này.

Nhiều trận đấu phải tạm hoãn Bất ngờ đã xảy ra trong loạt trận đấu sớm vòng 7 Giải Hạng nhất quốc gia 2021 tối 5-5 khi đương kim á quân Bà Rịa - Vũng Tàu thất bại với tỉ số 1-3 trước CLB Bình Phước ngay trên sân Bà Rịa. Kết quả này khiến thầy trò HLV Trần Minh Chiến đánh mất cơ hội soán ngôi đầu bảng và có khả năng bị Khánh Hòa gia tăng cách biệt về điểm số. Trong khi đó, chủ nhà Cần Thơ đánh bại "tân binh" Phù Đổng với tỉ số 1-0 và tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm trên bảng xếp hạng, tạm xếp thứ 8 với 7 điểm. Trận đấu giữa CLB Công An Nhân Dân và Huế phải tạm hoãn vì các cầu thủ Công An Nhân Dân trở thành trường hợp F2 sau khi đi chung chuyến bay từ Hà Nội về Pleiku (Gia Lai) hôm 2-5 với 2 trường hợp F1 của ca Covid-19. Các trận đấu tại vòng 8 Giải Hạng nhất 2021 cũng phải tạm dừng từ ngày 9-5 để phòng chống dịch lây lan.

Tác giả: Tường Phước

Nguồn tin: Báo Người Lao Động