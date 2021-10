Lao khỏi tầng 3 showroom, ô tô đè trúng 2 nhân viên lễ tân

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại đại lý Volkswagen tại Sao Paulo, Brazil.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe ô tô ở trên tầng 3 đang rơi xuống giữa quầy lễ tân khiến người xem không khỏi thót tim.

Vụ tai nạn bắt đầu khi nam nhân viên 29 tuổi của đại lý đưa chiếc ô tô vừa được rửa sạch vào chỗ trưng bày. Tuy nhiên do bị mất kiểm soát, chiếc xe bất ngờ đâm vỡ kính lan can, rơi xuống sảnh và đè trúng 2 nhân viên.

Một cô gái 19 tuổi ở quầy lễ tân bị thương nặng, đã được trực thăng chở tới bệnh viện. Trong khi đó, một người khác bị thương nhẹ.

Được biết, người cầm lái chiếc xe gây tai nạn kinh hoàng này là một nam nhân viên vệ sinh, cũng bị chấn thương. Cơ quan chức năng cho biết, người này không có bằng lái, và công việc chính là vệ sinh xe trong đại lý ô tô.

Anh ta có thể phải đối mặt với án phạt lái xe gây chấn thương cho người khác và lái xe khi không có bằng lái. Cảnh sát đang tiến hành điều tra sự việc.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn