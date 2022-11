Lái xe máy bị sụp "ổ gà", một người dân tử vong

Ngày 7/11, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip người đàn ông lái xe máy lưu thông trên đường thì bị tai nạn sụp "ổ gà" dẫn đến tử vong.

Người đàn ông đi xe máy (khoanh tròn đỏ) bị sụp "ổ gà" (Ảnh cắt từ clip).

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường số 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM.

Theo người dân địa phương, khoảng 22h ngày 5/11, người đàn ông (khoảng 50 tuổi, ngụ quận Bình Tân) điều khiển xe máy lưu thông trên đường số 1, hướng từ đường số 2 về đường số 16.

Người đàn ông đi xe máy bị sụp "ổ gà" tử vong (Clip: Hoàng Thuận)

Qua giao lộ đường số 1 - đường số 12 khoảng 50m, xe máy bất ngờ bị sụp "ổ gà" khiến người đàn ông cùng phương tiện ngã xuống đường. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo hình ảnh của camera an ninh, người đàn ông lái xe máy không bật đèn xe, không va chạm với các phương tiện khác trước khi gặp tai nạn.

Một người dân địa phương cho hay, sau khi xảy ra tai nạn, sáng 6/11, lực lượng chức năng đến san lấp "ổ gà" để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Vị trí "ổ gà" nằm ở giữa đường, trước và sau khi xảy ra tai nạn (Ảnh: Hoàng Thuận).

"Lấp xong mà mưa vài bữa thì trở lại như cũ. Tôi nghĩ cơ quan chức năng nên cho tráng nhựa đường để an toàn cho người dân khi lưu thông", chị H., chủ một cửa hàng gần hiện trường cho hay.

Đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa B xác nhận có vụ tai nạn và cho biết đang triển khai công tác khắc phục tình trạng "ổ gà" trên toàn bộ tuyến đường số 1 để đảm bảo an toàn giao thông.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí