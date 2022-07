Lái xe húc đổ cột sắt, nữ tài xế loay hoay sửa chữa và diễn biến dở khóc dở cười sau đó gây khó hiểu

Tình huống này được camera giám sát tại khu vực ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự chú ý.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, dù đường khá thông thoáng nhưng chiếc xe ô tô màu trắng vẫn lao lên vỉa hè và húc đổ cột sắt rồi lao nhanh ra đường. Lúc này, xe ô tô dừng lại và lùi về phần vỉa hè.

Your browser does not support the video tag.

Một nữ tài xế bước xuống và loay hoay dựng lại cây cột. Tuy nhiên, chiếc xe bất ngờ trôi về phía trước khiến người phụ nữ không khỏi hoang mang. Nữ tài xế vội bỏ lại cây cột, bám theo chiếc xe và dừng phương tiện lại.

Sau đó, người phụ nữ dựng lại cột, thậm chí cẩn thận phơi quần áo bị rơi xuống đất.

Theo dõi đoạn clip, cộng đồng mạng đều không khỏi bật cười trước loạt hành động có phần khó hiểu của nữ tài xế.

"Chị này chắc mới tập lái, lơ nga lơ ngơ, cũng may đường vắng vẻ nữa!";

"Chị cũng cẩn thận thế còn gì, húc đổ cột rồi dựng lại, nhặt cả quần áo rơi dưới đất phơi lên nữa chứ! Quan trọng là bình tĩnh!";

"Mong chị sau này lái cẩn thận hơn chứ nhìn thế này mà dân tình sợ thay. Đi kiểu gì mà xuống xe rồi để xe trôi vậy chứ".

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn