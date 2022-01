Ký ức khó quên của bác sĩ trẻ tham gia chống dịch COVID-19 ở tâm dịch Bình Dương

Lo lắng những ngày đầu chống dịch COVID-19

Tháng 10/2020, bác sĩ Trần Thế Linh (SN 1989, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) nghỉ làm tại một bệnh viện ở tỉnh Nghệ An để đi học nâng cao trình độ ở TP HCM. Thời gian học tại Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch (TP HCM), bác sĩ Linh đi làm thêm ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2, TP. Thuận An tỉnh Bình Dương - Nơi được coi là tâm dịch nặng nề nhất của tỉnh Bình Dương.

Đến tháng 6/2021, thì đợt dịch đầu tiên ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh phía Nam bắt đầu xảy ra. Tốc độ lây lan dịch bệnh nhanh, khó kiểm soát khiến ngành y phải căng mình chống dịch. Điều đáng nói, đây là dịch đầu tiên nên các y, bác sĩ vẫn chưa có kinh nghiệm đối phó, mọi người đều lo lắng trước đại dịch.

Bác sĩ Trần Thế Linh cũng như những bác sĩ trẻ khác, ban đầu cũng rất lo sợ, nghĩ về gia đình, con nhỏ. Nhiều người đã lựa chọn rời Bình Dương để về quê tránh dịch. Còn với bác sĩ Linh, sau khi suy nghĩ cũng như được sự động viên của người thân, đồng nghiệp anh đã ở lại cùng chống dịch.

Chân dung bác sỹ Linh trong bộ đồ bảo hộ chống dịch COVID-19

“Bạn bè lũ lượt về quê, gia đình thì lo lắng khuyên tôi nên có quyết định phù hợp. Nghĩ về hai con nhỏ, về gia đình và lúc đấy tôi chưa được tiêm mũi vắc-xin nào. Tôi lưỡng lự muốn về”, bác sĩ Linh nhớ lại.

Có lẽ, nguồn động lực lớn để bác sĩ Linh ở lại chống dịch ngoài lương tâm của nghề y thì những lời động viên của vợ, khuyên nhủ của bố, sự cổ vũ lẫn nhau của đồng nghiệp khiến anh thêm động lực.

“Bố tôi đã gọi điện khuyên nhủ con đã chọn nghề, nghề đã chọn con. Hãy làm sao mình thấy thanh thản. Vợ tôi thì ngày nào cũng gọi điện động viên tôi. Đây là nguồn động lực rất lớn cho tôi”, bác sĩ Linh chia sẻ.

Sau khi ổn định tâm lý và tiêm vắc-xin được 1 tuần bác sĩ Linh đã cùng đồng nghiệp ngày đêm chống dịch. Những ngày đầu tiên tiếp cận, mọi người cũng rất lo lắng, bỡ ngỡ về loại dịch bệnh này.

“Bệnh cảnh lạ lẫm, diễn biến quá đột ngột. Những ngày đầu, hôm nào tại bệnh viện cũng cả chục ca trở nặng phải chuyển lên tuyến trên. Cả một loạt già trẻ nằm thở oxy một cách mệt mỏi. Mỗi người đều cố gắng tìm hiểu nhiều nhất về cách phát hiện, điều trị COVID-19, kết quả xét nghiệm ra sao, các phương pháp phòng hộ thế nào…..”, bác sĩ Linh nói.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, tuy nhiên, anh cũng như các đồng nghiệp cũng không lường trước được khi đại dịch đến, có quá nhiều điều khủng khiếp xảy ra, không một ai nghĩ nó kinh khủng đến vậy. Kể cả những bác sĩ đã lâu năm trong nghề.

Chạy hết công suất giành giật sự sống cho bệnh nhân

Khi đợt dịch ngày càng lây lan mạnh, nhiều ca trở nặng bác sĩ Linh cùng đồng nghiệp đã phải gồng mình làm việc không kể ngày, đêm để giành giật lại sự sống cho các bệnh nhân.

Ngày hè nóng nực, nhiều người mặc đồ bảo hộ suốt nhiều giờ đồng hồ, mất mồ hôi nên choáng ngất. Rồi dịch ngày càng nặng nề, hệ thống tư nhân được kêu gọi hỗ trợ điều trị, tiêm chủng. Những ngày này là khoảng thời gian anh và đồng nghiệp thấy khó quên trong đời. Tất cả đều chạy hết công suất. Đội thì tham gia tiêm chủng, đội thì test sàng lọc, đội thì điều trị, luân phiên nhau… Ngoài ra, mỗi người đều tranh thủ lúc rảnh rỗi tìm hiểu thêm về COVID-19.

Theo bác sĩ Linh, thời gian đầu khi chưa có vắc-xin, chưa có phác đồ cụ thể, bệnh nhân dễ chuyển biến nhanh chóng, tỷ lệ trở nặng cao. Dù đã được theo dõi sát, điều trị tích cực nhưng con số tử vong rất nhiều.

“Nhiều thanh niên khi nhập viện đang tập chống đẩy, thể dục nhưng mấy hôm sau đã cấp cứu, lắp máy thở, chuyển viện… nên mọi người ai cũng phải tập trung cao độ, theo dõi sát tình trạng chuyển biến của bệnh nhân”, bác sĩ Linh cho biết.

Sau đó, với sự bổ sung những phác đồ điều trị COVID của bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội tại Bình Dương. Công tác tiêm vắc-xin được đẩy mạnh. Dịch bệnh dần được khống chế.

Bác sĩ Linh cho biết thêm, công việc nặng nề nhất là chăm sóc những bệnh nhân nặng. Người bệnh phải thở oxy liên tục, không được phép rời khỏi giường bệnh. Họ như mất hết sức lực, ăn uống, vệ sinh đều cần người hỗ trợ. Bên cạnh đó, các nhân viên y tế cũng phải làm công tác tâm lý. Khi thì tỉ tê, khi thì ngồi lắng nghe những lo lắng, liên tục thúc giục họ ăn uống, dùng thuốc, tập thở….

“Có những lúc tôi phải nói nặng lời với người bệnh để họ có tinh thần lạc quan chống dịch. Cũng một kinh nghiệm khi chúng tôi điều trị, những ca F0 dù già hay trẻ, có bệnh nền hay không, tinh thần lạc quan dường như giúp họ ít trở nặng hơn. Và có bị nặng cũng hồi phục nhanh hơn”, bác sĩ trẻ chia sẻ.

Những tháng ở tâm dịch, điều anh ấn tượng nhất là tình cảm của bệnh nhân dành cho y bác sĩ. Những bệnh nhân được ra viện, họ mừng mừng tủi tủi cảm ơn bác sĩ. Họ biết chúng tôi từ miền Trung vào đây hỗ trợ nên rất xúc động. Đặc biệt, sau khi hết bệnh, họ được về nhà còn chúng tôi vẫn chưa biết ngày về vì vậy có bệnh nhân vừa khóc vừa tạm biệt bác sĩ khi rời viện.

Trước ngày về bất ngờ bị nhiễm COVID-19

Đến khoảng tháng 10/2021, khi dịch bệnh ở Bình Dương và các tỉnh phía Nam dần được khống chế, số ca nhiễm giảm, các biện pháp phòng dịch bắt đầu chuyển sang trạng thái “bình thường mới”. Các bác sĩ, nhân viên y tế tham gia chống dịch được nghỉ ngơi, được trở về nhà sau bao ngày mong ngóng.

Bác sĩ Linh cũng trong tâm lý chung rất vui mừng khi sắp sửa được về quê thăm vợ và hai con nhỏ mà anh ngày đêm nhớ mong. Thế nhưng, một bất ngờ xảy ra khiến anh hụt hẫng, lo lắng khi kết quả xét nghiệm COVID-19 của anh dương tính.

“Khi mà tâm trạng đang rất háo hứng chờ đến ngày được gặp gia đình thì tôi lại là F0. Tôi đã giấu gia đình để mọi người không lo lắng. Ban đầu tôi cũng khá bình thản đón nhận vì đã tiêm đủ vắc-xin khả năng trở nặng sẽ rất ít. Thế nhưng, sau đó hai ba hôm, tôi bắt đầu có triệu chứng ho nhiều, sốt, sổ mũi cũng làm tôi không khỏi lo lắng”, anh nhớ lại.

Bác sỹ Linh tham gia kíp mổ sinh cho một bệnh nhân COVID-19

Khi nhiễm COVID-19 khiến bác sĩ Linh lại được trải nghiệm thêm cung bậc cảm xúc của những bệnh nhân, được đón nhận tình cảm của những người bệnh mà anh điều trị. Điều đó, khiến phần nào giảm bớt sự lo lắng, cũng như thêm tinh thần lạc quan như những gì mà anh đã làm cho các bệnh nhân.

“Nhiều bệnh nhân mà tôi điều trị biết tôi là F0, họ động viên tôi, chia phần hoa quả, thức ăn mà người thân gửi vào. Đồng nghiệp thì ép tôi ăn liên tục”, bác sĩ Linh niềm nở nhớ lại.

Thế rồi, sau 10 ngày ở bệnh viện, nhờ kinh nghiệm cũng như sự giúp đỡ của các đồng nghiệp. Anh khỏi bệnh được xuất viện ra về. Bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện, anh lại mong muốn thật nhanh để về thăm vợ trẻ và hai con nhỏ đang hằng ngày chờ mong bố.

“Mong sao được trở về để gặp mặt người thân. Được đấm lưng cho mẹ, pha ấm trà cho bố, nấu món ăn yêu thích cho vợ, dẫn cô chị đang mấy hôm nay khoe bố nó về khắp làng trên xóm dưới đi chơi”, mong muốn đơn giản của vị bác sĩ trẻ.

Khi được hỏi nếu sau này xảy ra thêm đợt dịch nữa, anh có tiếp tục lao vào tâm dịch hay không? Vị bác sĩ trẻ vui vẻ trả lời: “Tất nhiên là có vì đó là trách nhiệm, đạo đức với nghề, với các bệnh nhân”.

Giờ đây khi dịch bệnh đã tạm ổn định, những ngày nghỉ ít ỏi ở bên gia đình đã hết, bác sĩ Linh lại quay trở lại TP HCM để tiếp tục sự nghiệp học hành nhằm trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm với mong muốn có đủ hành trang để giúp đỡ mọi người nhưng những ký ức về một giai đoạn gian lao nhưng oai hùng sẽ không bao giờ quên.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn