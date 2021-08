Kinh hoàng cảnh xe tải đấu đầu container, 2 vợ chồng tử vong

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Mạng xã hội giao thông

Vụ tai nạn xảy ra vào 14h ngày 7/8, trên tỉnh lộ 293, đoạn qua địa phận thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, Bắc Giang.

Thời điểm trên, một chiếc xe container mang BKS: 15H - 01938 kéo theo rơ mooc BKS: 15R - 15908 đang lưu thông theo hướng TP.Bắc Giang đi Lục Ngạn thì bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe tải BKS: 29C - 821.40 chạy ngược chiều.

Sau cú tông mạnh, chiếc xe container nằm vắt ngang sang đường. Chiếc xe tải bị bắn ra khỏi đường rồi treo lơ lửng trên cống.

Thông tin thêm trên tờ Tuổi trẻ Thủ đô, ngay sau khi sự việc xảy ra, 2 người trên xe tải đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang nhưng cả 2 đều không qua khỏi.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Ch. (SN 1987, ở thôn Tân Giang, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) và vợ là chị Bùi Thị T. (SN 1986 ở cùng địa chỉ).

Hiện, Công an huyện Yên Dũng đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh vụ việc theo quy định.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn