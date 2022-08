Mới đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh xe ô tô con màu trắng mang biển kiểm soát 37A-329.xx liên tục lạng lách, đánh võng, lấn làn trên quốc lộ.

Kinh hoàng cảnh xe con lao thẳng vào nhiều phương tiện đi ngược chiều

Sau khi clip được đăng tải, dư luận vô cùng phẫn nộ trước hành vi trên của tài xế xe con và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm.

"Không những lạng lách, đánh võng mà tài xế này còn thách thức đối đầu với các phương tiện khác. May mắn cho các tài xế đi trên đường đã nhanh tay xử lý tình huống, không thì hậu quả chưa biết như thế nào nữa", facebook V. Hoa bình luận.

Tài xế xe con liên tục lạng lách, lấn đường (Ảnh: Cắt từ clip).



"Phải xử phạt thật nặng hành vi trên của tái xế để tránh gây tai nạn cho người khác", facebook H. Nhiên mong muốn.

Qua tìm hiểu của phóng viên, đoạn clip được ghi lại vào ngày 24/8 trên quốc lộ 7A, đoạn qua thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Tài xế xe con chỉ dừng lại khi gặp đèn đỏ đoạn giao nhau giữa quốc lộ 7A và quốc lộ 1A.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Diễn Châu cho biết, phía đơn vị sẽ tiến hành xác minh hành vi của tài xế này.

Tác giả: Nguyễn Tú



Nguồn tin: Báo Dân Trí