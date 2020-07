Kiếm tiền triệu quá dễ từ những thứ tưởng bỏ đi: Vỏ chuối, lá bàng...

Ép thân chuối thành sợi thu triệu đô

Thân cây chuối lâu nay vốn chỉ dùng để cho lợn ăn, thậm chí bỏ đi không dùng đến, nhưng không mấy ai biết, nhiều nước trên thế giới đã kiếm hàng tỷ USD mỗi năm nhờ ép thân chuối thành sợi.

Sợi chuối nhẹ hơn so với sợi từ tre, nứa và có tính chịu nước cao nên có tuổi thọ cao nên được sử dụng để sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, các loại giấy như giấy in tiền, giấy gói hàng, hay thậm chí là những vật liệu cao cấp dùng trong công nghiệp ô tô, du thuyền….

Sợi chuối sau khi phơi khô được người lao động bện lại thành những sợi dây to hơn, dùng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. (Ảnh: PLO)

Sợi chuối đã có mặt trên thị trường thế giới từ khoảng 15-20 năm và được giao dịch rất sôi động. Philippines, Ấn Độ, Trung Quốc là những quốc gia xuất khẩu sợi chuối lớn nhất hiện nay với doanh thu hàng tỷ USD mỗi năm.

Tại Việt Nam, mới đây một hợp tác xã ở Phú Xuyên (Hà Nội) đã thành công trong việc ép thân chuối thành sợi và xuất khẩu. Anh Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch HTX này cho biết, thân cây chuối được thu gom về, bổ đôi, tách bẹ và đưa vào máy ép sợi. Sợi chuối được phân loại và đưa lên giàn, phơi khô, sau đó bó lại và đưa vào máy quay sợi.

Hiện giá sợi chuối thô thấp nhất trên thị trường quốc tế là khoảng 3,5 USD/kg. Với diện tích trồng chuối trên cả nước ở khoảng 200.000 ha, tương đương với 200.000 tấn sợi mỗi năm, thì giá trị tiềm năng của sản phẩm này có thể lên tới 700 triệu USD.

Hạt vải thiều bất ngờ có giá hàng triệu đồng/kg

Vải thiều là một loại quả có nhiều ở Việt Nam, đặc biệt tại tỉnh Bắc Giang và Hải Dương. Giá vải tươi tại Việt Nam có giá từ 20 nghìn đồng/kg. Vải rẻ như vậy nên hạt vải gần như là đồ bỏ đi ít ai quan tâm.

Thế nhưng, trên nhiều trang thương mại điện tử quốc tế, hạt vải được rao bán với giá lên tới hàng triệu đồng mỗi kg.

Hạt vải khô được rao bán khá nhiều trên các trang thương mại điện tử (Ảnh: VNN)

Trên trang thương mại điện tử Alibaba, một túi hạt vải khô có giá từ 5 đến 20 USD (khoảng 115 đến 460 nghìn đồng), tuỳ theo khối lượng túi từ 100 đến 500 gram. Tại một trang bán hàng của Nhật, hạt vải khô cũng được rao bán với giá 150 nghìn đồng, số lượng 5 hạt. Hay một trang về dược liệu cũng bán hạt vải khô với giá 9,99 USD (khoảng 230 nghìn đồng), cho túi 100 gram hạt vải.

Tại Việt Nam, hiện chưa có ai bán hạt vải khô và cũng không mấy ai biết công dụng của hạt vải là để làm dược liệu, nguyên liệu mỹ phẩm…

Rao bán lá bàng 1.000 đồng/lá trên “chợ mạng”

Lá bàng có nhiều ở Việt Nam, thậm chí nhiều nơi lá rụng xuống quét, đốt không xuể. Thế nhưng, trên một số sàn thương mại điện tử, lá bàng khô được rao bán với giá 800 – 1.000 đồng/chiếc. Lá sẽ được đóng vào từng túi, hút chân không và bán theo lô 10 lá/túi hoặc 20 lá/túi.

Lá bàng được rao bán rầm rộ trên các sàn thương mại điện tử

Lá bàng khô được người nuôi cá cảnh ưa chuộng vì có tác dụng chữa lành vết thương cho cá, giúp giữ sạch nước và ngăn chặn một số loại vi khuẩn, nấm mốc.

Anh Ngọc Bảo, tiểu tương bán lá bàng khô chia sẻ, trung bình mỗi ngày, anh bán ra thị trường từ 3 - 5kg lá. Để đảm bảo nguồn cung, anh phải đặt thợ đi nhặt lá bàng về hàng tuần.

Than tổ ong đã qua sử dụng được “săn lùng”

Không chỉ lá bàng, gần đây, hội chơi cá cảnh lại rộ lên việc mua bán than tổ ong đã qua sử dụng.

Than tổ ong đã qua sử dụng được dân chơi cá cảnh lùng mua (ảnh: Nguyễn Minh Trí)

Theo anh Đoàn Hiệp (TP Hải Dương), việc sử dụng than tổ ong trong chơi cá đã có từ rất xưa. Gần đây, phong trào nuôi cá cảnh trong thùng xốp thuỷ sinh được nhiều người yêu thích nên “đồ chơi” cho cá lại trở thành tâm điểm.

Trong khi đó, với sự phát triển của bếp ga, bếp điện bếp từ, việc dùng than tổ ong ngày càng hiếm. Do đó, hoạt động mua bán than tổ ong cũng trở nên rầm rộ. Hiện tại một số nơi, than tổ ong đã sử dụng có giá từ 3.000 - 5.000 đồng/viên. Nếu đã qua xử lý sẽ cao hơn một chút. Thậm chí, theo giới chơi cá cảnh, ở châu Âu, có nơi còn thu mua 20 USD/10 kg đã đập nhỏ.

Tác giả: Nhật Linh (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Dân trí