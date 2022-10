Kiểm lâm và người dân xua đuổi 2 con voi rừng

Người dân xua đuổi 2 con voi rừng xuất hiện ở rừng keo thuộc bản Đôm, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu (Nghệ An).

Sáng ngày 24/10, ông Lê Xuân Đình, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Quỳ Châu (Nghệ An), cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện 2 con voi tại một rừng keo của người dân thuộc bản Đôm, xã Châu Phong.

Theo ông Đình, hai con voi này xuất hiện vào chiều hôm qua tại khu vực một rừng keo. Sau khi có thông tin, chúng tôi đã phối hợp với người dân tiến hành xua đuổi hai con voi vào rừng sâu, tránh những việc có thể xảy ra.

Clip 2 con voi xuất hiện tại một rừng keo thuộc bản Đôm, xã Châu Phong.

Cũng theo ông Đình, hai con voi này là mẹ con và sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ huyện Quỳ Châu đã nhiều năm qua.

“Hai con voi này là mẹ con với nhau, sinh sống ở khu vực rừng phòng hộ đã hơn 30 năm nay. Khoảng 30 năm trước, một con voi đực (voi bố) đã bị người dân bắn chết. Kể từ đó đến nay, hai mẹ con con voi này sinh sống và phát triển cho đến tận hôm nay, chúng khá hiền, không tấn công con người, thi thoảng ra ra ngoài phá hoại hoa màu của dân”, ông Đình cho biết thêm.

Người dân cùng lực lượng kiểm lâm tổ chức xua đuổi, tránh điều đáng tiếc xảy ra.

Được biết, hiện nay, trên địa bàn Nghệ An ở khu vực Vườn Quốc gia Pù Mát có 16 cá thể voi rừng sinh sống, phân bố rải rác ở các huyện khác nhau. Cụ thể: 8 con sinh sống ở vùng rừng xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn; 4 con ở xã Tam Quang, huyện Tương và một con ở xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Ngoài ra, ở khu vực huyện Quỳ Hợp có 1 con và Quỳ Châu 2 con.

Đây là những cá thể voi được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định để duy trì và phát triển động vật hoang dã. Đối với cá thể voi ở huyện Con Cuông hiện chưa có giải pháp khả thi trong việc di chuyển, ghép đàn do địa hình chia cắt, điều kiện phương tiện, kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu…

