Không đeo khẩu trang còn lên mạng thách thức ‘thằng nào dám phạt tao’

Công an xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An lập biên bản xử lý nam thanh niên không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh: ANH TUẤN

Chiều 1-4, thông tin từ UBND xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết công an xã này đã triệu tập và xử phạt hành chính L.V.K. (ngụ xóm 5, xã Quỳnh Lộc) vì không đeo khẩu trang ở khu vực công cộng.

Trước đó, K. đăng lên mạng xã hội hình ảnh mình chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Không những vậy, khi bạn bè nhắc nhở cần đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19, K. còn bình luận "thằng nào dám phạt tao".

Xét thấy đây là trường hợp cố tình vi phạm trong công tác phòng dịch, UBND xã và Công an xã Quỳnh Lộc đã mời K. lên làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính 300.000 đồng.

Trong ngày 1-4, Công an phường Hồng Sơn, TP Vinh và Công an thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An cũng xử phạt hai người không đeo khẩu trang nơi công cộng 200.000 đồng/người.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ