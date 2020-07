Khởi tố Quyền trưởng phòng Ban dân tộc tỉnh Nghệ An

Ngày 31/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ban dân tộc tỉnh Nghệ An, ngày 30/7/2020, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Nghệ An) đã có các quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tâm Long - Quyền Trưởng phòng Chính sách dân tộc (Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Nguyễn Tâm Long ( ảnh Đức Vũ)

Cùng ngày (30/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra các quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Tâm Long - Quyền Trưởng phòng Chính sách dân tộc; Lê Văn Sơn (SN 1962) và Nguyễn Đình Thịnh (SN 1981) cùng trú xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Sơn và Thịnh là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Văn Sơn.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An phê chuẩn.

Trước đó, vào ngày 23/7/2020, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám nơi ở, nơi làm việc của ông Nguyễn Tâm Long và Lê Văn Sơn.

Liên quán đến vụ án, trước đó, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Kim Văn Bốn (SN 1982, cán bộ Phòng Chính sách, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội Thâm ô tài sản.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giam 04 tháng đối với bị can Nguyễn Tâm Long và Lê Văn Sơn; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Đình Thịnh.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phan Hiền

Nguồn tin: Báo Công lý